新华社达卡3月24日电 通讯｜探访中企承包孟加拉国港口大体量疏浚工程

新华社记者孙楠

参观耙吸船，与中国工程师面对面交流，亲自体验驾驶舱施工第一视角……孟加拉国蒙格拉港中方承包的疏浚项目耙吸船日前迎来一批特殊客人——孟加拉国库尔纳当地学生和蒙格拉港务局职工等400余人。

“能够进入耙吸船参观机会难得，尤其对我这样一个工程专业学生而言，这是一个很好的学习机会。”库尔纳工程技术大学学生阿卜杜拉告诉新华社记者。

由中国土木工程集团有限公司承包的蒙格拉港航道疏浚项目是该港目前最大的疏浚项目，疏浚航道总长23.4公里。这一项目深深吸引了参观者，他们认真了解海洋疏浚工程工作内容，探究海洋工程船舶设计理念和工作原理。

该项目2020年开工，完成后蒙格拉港主航道可满足吃水10米的大型商船趁潮进出港口，对提升港口吞吐能力、确保商业船只顺利进入蒙格拉港、促进孟西南区域经济繁荣发展具有重要意义。

“中国公司的努力值得赞赏，已经成功完成四次疏浚操作，现正进行内港疏浚，相信中国公司能够高质量实现既定目标，对此我们充满信心。”蒙格拉港务局联合秘书拉赫曼说。

项目部本着“授人以鱼不如授人以渔”的思路，通过与当地院校、机构合作方式力争更加科学化、持久性地解决蒙格拉港淤堵。

中国土木工程集团有限公司孟加拉公司水工板块负责人郭志培说，在航道疏浚实施过程中发现淤积非常严重，港口每年要花费大量的财力物力用于航道维护和疏浚，清淤后也面临再次淤堵风险。为了能够系统性解决这一问题，公司从2019年开始和库尔纳工程技术大学以及蒙格拉港联合开展科学研究，希望通过河道整治，降低疏浚投入，保障航道畅通。

库尔纳工程技术大学教授沙贾汉表示，中国公司多次支持库尔纳地区的学术论坛及库尔纳工程技术大学科研合作项目，分享施工经验和技术，是外国公司践行社会责任的典范，希望与中国公司及科研机构开展更加深入的交流和合作。

得知双方在科研领域正进行合作，阿卜杜拉表示非常开心。“这次参观活动在我心中埋下了一颗孟中友好、共同发展的‘种子’，希望未来我也能够加入到航道疏浚和海洋工程相关的合作中。”

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