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“一带一路”民心相通研讨会在委内瑞拉举办

2024年03月24日14:14 | 来源：新华网
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新华社加拉加斯3月23日电（记者徐烨 王瑛）中国驻委内瑞拉大使馆和委外交部22日在加拉加斯共同举办“一带一路”民心相通研讨会。中国驻委大使、委副外长以及委方赴华学员代表、智库学者近百人参会。

中国驻委内瑞拉大使蓝虎致辞时说，中国积极顺应时代发展潮流，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，全面推进与委各领域务实合作。两国建交近50年来，中方通过数量众多的人力资源培训项目，为推动委经济社会发展作出了重要贡献。希望赴华学员们充当两国交往的使者，积极学以致用，为促进双边务实合作、深化两国人民友谊作出自身贡献。

委内瑞拉副外长普格高度评价中国经济发展取得的巨大成就和在国际舞台上所展现的大国担当，衷心感谢中方一直以来在人力资源培训等领域给予委方的宝贵支持，表示委方愿继续同中方加深相互了解、扩大互利合作，推动两国全天候战略伙伴关系行稳致远。

委内瑞拉国家公诉人拉米雷斯、新闻和通信部副部长罗德里格斯、渔业和水产部国际司司长梅迪纳及其他学员代表踊跃发言，分享在华学习培训经历，并就两国关系发展积极建言献策。

(责编：艾雯、燕勐)

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