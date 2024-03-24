新华社北京3月24日电 美国国会参议院23日凌晨通过支出总额1.2万亿美元的一揽子预算案，好让联邦政府财政“撑过”本财政年度剩下的半年。

这是2月13日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

联邦参议院以74票赞成、24票反对的表决结果通过预算案，接下来只等总统约瑟夫·拜登签字完成立法程序，就可以避免联邦政府部分机构陷入因没钱运转而“关门”的窘境。白宫表示拜登当天就会签字。

近年来，在美国政治极化日益严重的背景下，这种国会共和、民主两党就财政预算“极限拉扯”、拖到最后一刻才通过预算案以维持美国政府正常运转的情形屡屡发生。国会参议院共100个席位，目前民主党占48席、共和党49席，但有三名独立参议员为民主党盟友，因而民主党仍算多数党。

按照原定期限，参议院应在22日结束前通过预算案，但两党高层当天就几项修订案谈判许久，最终才将其一一否决，因而拖到23日零时过后才表决通过，让白宫松了口气。

然而，国会内围绕财政预算的党派纷争并未止息。在众议院内，保守派共和党议员马乔里·泰勒·格林威胁要发起投票弹劾同为共和党人的众议长迈克·约翰逊，因为他竟然放任预算案在共和党占微弱多数的众议院先行通过。

约翰逊自去年10月接替被弹劾下台的前任众议长凯文·麦卡锡以来，多次运用一些程序性手段“绕过”共和党内强硬分子，让一些法案通过众议院这一关，包括上述预算案。

参与两党谈判的共和党参议员苏珊·柯林斯说，预算案“其实是个国家安全法案，70%的资金将流向国防”。1.2万亿美元中，给国防部的拨款达8860亿美元。

反对者如共和党参议员兰德·保罗则认为支出太多了，“会导致通货膨胀”。

据路透社报道，新通过的预算案不包括对外军事援助支出，那部分包含在另一份单列的预算案中，已由参议院通过，而众议院将其搁置。

美国财政年度从每年10月1日开始，至来年9月30日结束。过去6个月内，联邦政府大多数时候依赖短期的临时财政措施来填补财政缺口。一些国际评级机构已警告说，政府财政频频告急，这会损害美国政府的信誉，毕竟它背着34.6万亿美元债务。

美国上一次因“没钱”而中断部分联邦部门运转发生在2018年12月22日至2019年1月25日，是历史上持续时间最长的“政府停摆”事件。那是在共和党籍总统唐纳德·特朗普任内，共和党人坚持要花钱沿美国和墨西哥边境“修墙”以阻挡非法移民，为此与民主党争执不下。（沈敏）

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