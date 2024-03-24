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 中国电影节在里约开幕 

2024年03月24日11:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢3月22日电 （记者陈海琪）作为庆祝中国-巴西建交五十周年系列文化活动“中国文化季”的重要活动之一，3月22日晚，中国电影节在巴西里约热内卢开幕。本次电影节由中国文学艺术界联合会、中国驻巴西大使馆、中国驻里约热内卢总领事馆、巴西里约州文化与创意经济厅主办，中国电影家协会、中国电影集团公司、巴西山河文化促进中心承办。22日至24日电影节举办期间，将为当地观众带来《流浪地球2》《峰爆》《我和我的父辈》《非诚勿扰3》《最好的我们》等“中国大片”。

“此次展映的都是我们精挑细选，且在中国电影市场票房好、口碑好、影响力高的好电影。”中国电影集团公司董事长、中国影协副主席傅若清介绍，展映影片类型多样化，有灾难、有科幻、有人文、有青春爱情，老少咸宜，并加注了葡语字幕，希望给巴西观众带来更加丰富多彩的中国电影，展现中国文化的独特气质，传递中国人所珍视的家国情怀等价值取向。

傅若清表示，希望未来同拉美国家在电影人交流互动、合作制片等方面进行深入交流，增进对彼此文化内含的了解认知，探索出更多电影合作的新路径。

电影节开幕当日的展映影片为《流浪地球2》。虽然当日里约的天气情况不佳，但仍吸引了100余名中巴观众现场观影。里约观众罗萨在观影后对电影的视觉效果和故事情节给予高度评价。她表示，电影中人类在面对困难时团结一致的精神令人动容。

“今日中国”艺术周由中国文联2004年发起创立，旨在通过文化艺术交流，增进外国观众对中国当代文化艺术及创作理念的认知和理解，分享中华文明中文化艺术的魅力和创作成果，增进不同民族艺术家和人民间的相互了解和友谊。本次艺术周在巴西和哥伦比亚举办。除中国电影节外，在巴西站的活动还包括“金钟之星”中国民族器乐音乐会和中国青海生态文明摄影展。

(责编：艾雯、刘慧)

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