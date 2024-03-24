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中国人民解放军仪仗司礼大队参加“巴基斯坦日”阅兵式

2024年03月24日09:52 | 来源：新华网
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新华社伊斯兰堡3月23日电（记者蒋超）应巴基斯坦军方邀请，中国人民解放军仪仗司礼大队代表团23日在巴首都伊斯兰堡参加阅兵式，庆祝该国第84个“巴基斯坦日”。

阅兵式于当地时间9时许正式开始。巴基斯坦陆军、海军、空军等军种官兵和外军方队参加了阅兵式，巴军坦克、装甲车、导弹发射车、无人机、战斗机等武器装备在阅兵式上亮相。

为参加此次阅兵活动，解放军仪仗司礼大队专门成立由36人组成的受阅方队。中国方队入场时，全场巴基斯坦观众自发起立热烈鼓掌欢迎，现场播音员用中文喊出“中巴友谊万岁”，欢迎中国方队的到来。中国仪仗兵精神抖擞、步伐整齐，用乌尔都语齐声高喊“中巴友谊万岁”，展现了当代中国军人的飒爽英姿。

巴基斯坦国防与战略研究专业大学生奥迈尔·汗看完阅兵式后告诉记者：“中国军人步伐坚毅，军容严整，士气昂扬。我为巴中两军牢固的兄弟情谊而感到自豪。”

1940年3月23日，全印穆斯林联盟在拉合尔通过建立巴基斯坦的决议。为纪念拉合尔决议，巴基斯坦政府将每年3月23日定为“巴基斯坦日”。

(责编：艾雯、燕勐)

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