国际在线专稿：巴基斯坦《伊斯兰堡邮报》网站3月20日刊发巴基斯坦前总统新闻秘书卡马尔·巴希尔的评论文章《学习中国创新举措》。文章高度评价中国加速培育新质生产力、着力推动经济高质量发展的相关举措，称中国创新发展策略值得其他国家借鉴。

巴基斯坦《伊斯兰堡邮报》文章截图

文章写道，在中国国家主席习近平的领导下，中国经济总量稳居世界第二，“习近平主席的远见卓识和不懈努力引领中国经济腾飞，也赢得美誉。”为进一步推动中国经济发展，习近平主席抓住创新这一关键要素，强调要“因地制宜发展新质生产力”。文章认为，这标志着中国经济发展战略的重大变革，旨在培育新的增长动力，实现高质量发展。

“新质生产力理念获得了广泛的关注与支持，成为决策讨论中的重点议题，”文章指出，“中国政府对发展新质生产力的重视凸显中国正全力加速应用创新、高质量的生产方式。习近平主席在倡导这一变革性举措方面发挥领导作用，表明了中国致力于通过创新驱动增长，塑造全球经济发展进步的未来。”

文章称，在当今快速变化的全球格局中，培育创新文化和创新生态至关重要。“创新是保证一个国家在许多领域实现繁荣的基石。”文章强调，一方面，创新有助于提高生产力、增强竞争力，推动可持续增长；另一方面，创新还可以提升经济韧性和适应能力，使各国能够灵活应对不可预知的挑战。“创新是灯塔，吸引着投资和顶尖人才，从而带动发展的良性循环。此外，创新的影响还超越了经济层面，渗透到医疗卫生、教育和环境保护等不同社会领域，通过促进变革提升大众生活水平。从本质上讲，强大的创新文化与创新生态为一个国家走向成功和持久繁荣奠定了基础。”

文章表示，在全球创新的激烈竞争中，中国位居前列，势不可挡。中国着眼于发展新质生产力，由传统模式转向更加创新、可持续的增长方式，专注于研发新技术、新链条和新业态，着力培育新产业、新模式与新动能。中国加快发展方式绿色转型的举措同时也响应了全球碳达峰碳中和目标。

文章认为，中国发展方式转型的经验中有很多值得巴基斯坦政府学习借鉴的地方。“设定严格的质量标准、大力投资研发、培育创新文化是巴基斯坦效仿中国发展轨迹的关键步骤。”文章分析称，尽管巴基斯坦仍面临基础设施和人力资本不足等多重挑战，但同时也具备市场规模和科技进口方面的优势，展现出不断增长的创新潜力。

文章建议巴基斯坦向中国学习，培养创新创业精神，支持并鼓励学界与业界合作；拥抱人工智能、可再生能源、数字基建等新兴技术；积极开展战略改革，优化发展框架，为企业创造有利的营商环境；投资交通与能源网络，加强基础设施建设，创造就业机会……文章称，相信通过上述举措，巴基斯坦能够有效刺激经济转型，效仿中国迈向繁荣的非凡历程，走上发展进步的快车道。

(责编：艾雯、燕勐)