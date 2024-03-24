45个国家和地区、超6600家展商和超30万件展品……正在成都举办的第110届全国糖酒商品交易会热闹非凡，位于中国西部国际博览城展区12号馆的成都市青白江区亚蓉欧国家（商品）馆进口商品展示交易区，各种进口美酒、美食琳琅满目，多位外国展商在展位洽谈业务。

在法国（商品）馆展位前，负责人徐丹丹正向来往客商介绍来自法国的葡萄酒：“这次参展，我们还是以进口葡萄酒为主，希望通过此次糖酒会加强跟法国酒庄的深入合作，并且联系更多下游经销商。”

3月20日，第110届全国糖酒商品交易会上，一家比利时巧克力厂的展位吸引了众多观众和渠道商。（资料图片）

在10号馆进口食品展区，比利时国家（商品）馆邀请了一家比利时巧克力厂设立展位。“这里的人真的非常多。比利时是以巧克力、啤酒、钻石和蓝精灵闻名的国家，而我们是唯一能使用蓝精灵IP的巧克力厂家，所以大家对我们的产品非常感兴趣。”这家比利时巧克力厂的负责人莉莉·利比特表示。

据了解，此次青白江区亚蓉欧国家（商品）馆进口商品展示交易区展出了来自比利时、德国、法国、葡萄牙等15个国家（商品）馆的商品，涵盖葡萄酒、茶叶、调味料、巧克力、肉类、奶粉等多种类别。

值得一提的是，这些产品都经由国际班列进口到中国。3月14日上午，一列始发于荷兰蒂尔堡的中欧班列抵达成都国际铁路港，装载有巧克力、太妃糖、红酒等产品的集装箱被有序卸下，奔赴糖酒会的展台。

四川丝路里供应链管理有限公司长期选择成都国际班列进行进出口贸易业务，总经理苏昶说：“此次参加糖酒会，我们希望通过展会吸引更多国际品牌加入国家馆集群，展示他们的品牌和产品。同时吸引下游渠道商前来采购现有品牌，提供集拼集运集采等服务。”

荷兰DMQ公司创始人兼董事长克里斯·扬·雷茨马表示：“参加成都糖酒会是我们对开辟中国市场的一次有益探索。单从运输保障这一项上来看，中欧班列运输无疑是优先选择，一旦形成稳定的市场，我们将有源源不断的产品搭乘班列来到这里。”

成都海关所属青白江海关副关长颜毅介绍：“我们为糖酒会专列量身打造‘通关方案’，设置绿色通道优先办理通关手续，划定专门的展品监管库和存放区域开展集中查验，提高查验效率，为参展货物提供高效便利的一站式通关服务。”

糖酒会期间举办的2024成都进口嘉年华（糖酒会站）活动上，集合海外直采模式推介吸引了现场不少国内外客商的关注。不少境外品牌就巧克力、糖果、肉类、葡萄酒等商品进驻进行了签约，并与成都零售商协会、成都市烹饪协会、成都市酒吧协会就休闲食品、粮油副食、酒水饮料达成渠道合作签约。

跨境海外直采指的是利用一般贸易和电商平台，从海外源头厂商直接购买商品，并通过国际物流通道送至采购商的过程，与传统的进口模式相比，集合海外直采模式降低了企业商品采买成本、起订量门槛以及采购商的货盘和资金风险，提升了采购商的利润空间。

“以进口品牌巧克力为例，采用集合海外直采模式，商品进价下降10%至20%，运输成本下降5%至10%，同时压货少、资金小、风险更低。”成都市对外贸易发展协会秘书长姚正毅介绍。

据统计，截至目前，成都国际班列已辐射境外108个城市、境内30个城市。全国糖酒会相关负责人表示，成都国际班列的支持，促进了不同地区的商家和消费者的充分交流，为跨区域合作和市场拓展提供了更多机会，为糖酒会打通东西、贯通南北、联通内外发挥了重要作用。（记者李力可、余里、李晨曦、周以航）

(责编：艾雯、燕勐)