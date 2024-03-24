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黎巴嫩学者：中国式现代化发展经验具有很强借鉴意义 | 世界观

2024年03月24日09:22 | 来源：中国新闻网
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中新网武夷山3月23日电(彭大伟 王高飞 赵丽 甘甜)近日，黎巴嫩学者、浙江工商大学东亚研究中心研究员阿德汉·赛义德在福建武夷山接受中新网专访时指出，有必要让外国人了解一个真实的中国，它为世界发展树立了成功榜样。

3月21日至24日，由中国人民大学等主办的首届武夷论坛在福建南平举行。中外嘉宾齐聚武夷山朱熹园，畅谈中华文脉，共话多元文明。

图为阿德汉·赛义德 中新网 赵丽 摄

图为阿德汉·赛义德 中新网 赵丽 摄

阿德汉·赛义德，中文名杨航，来自黎巴嫩，从事“一带一路”、中国历史与经济研究等工作。工作之余，他创建了“中国之窗”栏目品牌，以短视频形式讲述真实、立体的“中国故事”，获得了海内外众多网友的关注。

谈及创建该品牌的初衷，赛义德表示：“我生活在中国，我也很了解中国。但中东国家有不少公众对中国知之甚少，他们对中国仅有的了解，不是直接来自这个国家，而是来自西方媒体。我想让更多外国人知道真正的中国是什么样子。”

赛义德曾到访中国西藏、新疆等诸多地区。他提到，西方媒体炮制了许多关于这些地区的假新闻。“部分西方国家千方百计阻挠世界看到中国的发展，但我们有责任让大家知道，这片土地上的人民正在为更加美好的明天努力奋斗，中国的发展为世界提供了榜样。”

他进一步指出，作为世界上最大的发展中国家，中国不但谋求自身发展，还通过共建“一带一路”倡议等与其他国家分享宝贵发展经验。赛义德高度赞扬该倡议，并指出：“阿拉伯国家都从中受益颇多。”

公开资料显示，中国和阿拉伯国家作为共建“一带一路”的天然伙伴，双方在共建“一带一路”框架下实施200多个大型合作项目，打造了埃及新行政首都中央商务区、中国沙特延布炼厂、阿布扎比哈利法港二期集装箱码头、阿尔及利亚东西高速公路等一批基建项目，合作成果惠及了双方近20亿人民。

赛义德还注意到中国正加快推进新质生产力发展，并提到中国帮助阿拉伯国家建设先进基础设施。他认为，新质生产力的提出，为其他发展中国家带来了希望，因为中国式现代化的发展经验具有很强的借鉴意义。

(责编：艾雯、燕勐)

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