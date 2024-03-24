新华社华盛顿3月23日电 专访｜美国挑起对华贸易战是“错误政策”——访美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇

新华社记者许缘 邓仙来

美国耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利前亚洲区主席斯蒂芬·罗奇日前接受新华社记者专访时说，美国挑起对华贸易战是“错误政策”，这并不能帮助美国扭转贸易逆差形势，其受政治目的驱使的贸易政策对全球供应链造成破坏。

2018年3月，时任美国总统特朗普依据“301调查”结果，对从中国进口的商品大规模加征关税，挑起对华贸易战。时至今日，拜登政府不仅仍未取消对中国商品加征的关税，还不断在科技等领域加剧对中国的打压。

罗奇表示，他向来不认为美国或任何国家能够在多边框架下利用关税措施解决双边贸易不平衡问题。美国之所以与许多国家和地区存在贸易逆差，其根本原因在于美国国内储蓄率显著偏低。

“在缺乏储蓄的同时，想要投资和经济增长，美国就必须从国外进口‘剩余储蓄’，通过巨额多边贸易逆差吸引（外国）资金。”他说，“那么，我们达到减少贸易逆差的目的了吗？绝对没有。”

罗奇说，中国不仅是美国主要进口来源国，也是美国出口增长的主要目的地，“中美两国经济密切联系，相互依存”。美国政客无法通过贸易战兑现向民众承诺的经济目标。相反，对中国商品加征关税或实施其他制裁，等同于变相打击美国企业和消费者，损害他们的利益。

谈到拜登政府鼓吹的对华“去风险”论调，罗奇说，“去风险”和“脱钩”只有字面的区别，本质上是相同的。美国政府“显然是打着‘去风险’的幌子，推动一定程度的（对华）‘脱钩’”。

他说，全球供应链受到美国所谓“友岸外包”等政策的破坏，美国以“国家安全”为由，鼓励本国企业舍弃更具经济效率的中国市场。美国政府的这种做法极具破坏性，不仅迫使美国企业改变采购习惯，也给与中美两国都有牢固贸易关系的国家带来压力。它们被要求选边站队，并通过调整供应链向美国示好。

罗奇说，搞零和博弈是错误的，只会让经贸摩擦“滑向更危险的境地”。

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