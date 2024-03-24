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“很开心能看到更加真实立体的中国”——记美国约翰斯·霍普金斯大学青年学生访问昆明

2024年03月24日09:08 | 来源：新华网
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新华社昆明3月23日电 题：“很开心能看到更加真实立体的中国”——记美国约翰斯·霍普金斯大学青年学生访问昆明

新华社记者冯歆然、严勇

“昆明的美丽超乎想象”“很开心能看到更加真实立体的中国”“遇到的所有人都是如此温暖友好”“云南的美食太好吃了”……大巴上，一群美国学生们争相分享自己对云南的印象，欢声笑语不断。

3月17日至23日，应中国人民对外友好协会邀请，中美交流基金会组织美国约翰斯·霍普金斯大学青年学生代表团访问北京、昆明。这是去年11月习近平主席宣布“中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”后，该大学首批到访中国的学生代表团之一。

21日上午，约翰斯·霍普金斯大学的学生们走进云南大学东陆校区，同云南大学的师生们展开深入交流。两个多小时的座谈会上，双方讨论了十多个彼此感兴趣的问题。

“云南是中国面向东南亚等地区开放的一个重要窗口，这次座谈让我们对云南的省情、中国的对外开放等都有了更深入的了解。”玛蒂尔德·巴奇说，美国青年一代需要更加近距离地感知中国，才能更好地理解中国。

她说：“我希望美中青年之间的交流能够不断增加，中国提出‘未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习’，这是一个很好的开始。”

参加座谈的云南大学博士研究生朱文清表示，这是一次双方都收获颇丰的学术交流，美国学生们的学术观点和研究角度也给她带来了很大的启发。

“希望我们之间的交流能成为一颗颗‘种子’，在未来继续生根发芽。”朱文清说。

昆明市博物馆内的飞虎队纪念馆，是学生们此行中特殊的一站。

二战期间，一批美国青年飞行员在陈纳德将军的率领下奔赴中国战场，组成了著名的飞虎队，同中国人民共同抗击侵略者，书写了中美人民之间动人的“飞虎情谊”。

纪念馆内，一张张老照片、一件件旧物，将学生们的思绪拉回战火纷飞的年代。其中，有一件特殊的展品引得众多学生纷纷注目停留——那是一张用17种语言写就的求救血符，执飞驼峰航线的飞虎队队员曾随身携带。

一位学生不禁感叹：“也许战争离我们已经很久远了，久到我们偶尔会忘记战争是多么残忍。但我们不应忘记战争，也不应忘记曾经我们是如何并肩作战的。”

“在战争年代，美中合作都是可以实现的；在和平年代，我们更应该携手合作。”安杰莉卡·帕蒂诺说，她之前就听说过飞虎队的故事，当她在中国再次深入了解这段历史时，内心的感动又加深了许多。

春分刚过，春城的春意更盛了。

短短几天的时间里，学生们的行程满满当当：在牛恋小渔村，近距离观察中国乡村振兴新面貌；在中铁联集昆明中心站，看高质量共建“一带一路”不断取得新发展；到访云南省能源投资集团有限公司等企业，了解云南对外投资发展新形势……

“在云南的这些日子使我对中国的认知更加丰富、立体。”帕蒂诺说，在来到云南之前，他们在北京参观拜会了外交部、商务部等部门，如今又能够深入到地方省份的企业、乡村等，“所有这些都组成了一个更加真实的中国。”

大卫·布尔曼是本次青年学生代表团的带队老师，他曾经在中国学习生活多年，也曾到过云南徒步旅行。

如今，已经成为一名助理教授的布尔曼带着学生们再次来到云南，在感慨中国发展之快的同时，他说：“我希望能让学生们看见中国的更多面，我也充分相信他们看到了。”

(责编：艾雯、燕勐)

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