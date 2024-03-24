新华网阿布贾3月23日电 21日，中国驻拉各斯总领事馆联合尼日利亚国际事务研究所、尼《非中经济》杂志、浙江师范大学非洲研究院成功举办首届拉各斯论坛。

3月21日，中国驻拉各斯总领事严宇清在首届拉各斯论坛上致辞。（图片由中国驻拉各斯总领事馆提供）

此次论坛主题为“尼日利亚经济发展的中国贡献——深化中尼发展合作：构建人类命运共同体 共创更加美好世界”。中国驻拉各斯总领事严宇清出席并发表主旨讲话，浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武教授在线发表讲话，尼日利亚有关专家学者及中尼企业代表等出席论坛并发言，拉各斯州政府官员、驻拉各斯外交领团及中尼商界、智库、媒体代表等参会。

严宇清表示，平等有序的世界多极化，关键词是“平等”和“有序”，中尼是战略伙伴关系，两国交往是推进平等有序的世界多极化的生动例证。普惠包容的经济全球化，关键词是“普惠”和“包容”，尼日利亚是中非共建“一带一路”合作先行先试国家，不断深化的中尼经贸合作，是推进普惠包容的经济全球化的重要力量。希望本届论坛成为不断深化中尼关系新的力量之源，各方携手为构建更为紧密的中尼命运共同体作出贡献。

刘鸿武赞赏尼学界多年来不断深化中国研究的努力，分享自身从事对非对尼研究多年的感受，希望未来中尼双边经贸合作实现新的发展，并预祝首届拉各斯论坛圆满成功。

尼日利亚国际事务研究所所长埃戈萨·奥萨加埃高度评价尼中友好合作关系并表示，中国对尼日利亚等非洲国家始终充分尊重和平等相待，尼中人口规模庞大，合作成果丰硕，交流前景广阔。尼日利亚国际事务研究所今后将继续坚持促进尼中学术交流与合作，为进一步推动尼中友好贡献力量。

尼日利亚国际事务研究所研究员埃费姆·乌比表示，近年来，尼中合作不断提质升级，中资企业助力尼制造业、基础设施等领域快速发展，为更好实现构建人类命运共同体理念作出巨大贡献。

非中媒体中心主任伊肯纳·埃梅武表示，尼日利亚今后可在南南合作框架下制定政策，探索更多同中国开展经贸领域合作的机会，以促进经济增长。

参会中资企业代表分享了企业在尼基建、自贸区、高新科技、绿色发展等领域所做工作，以及促进尼经济社会发展、中尼民心相通作出的努力。

3月21日，在尼日利亚拉各斯举办的首届拉各斯论坛现场。（图片由中国驻拉各斯总领事馆提供）

3月21日，与会嘉宾在首届拉各斯论坛现场合影留念。（图片由中国驻拉各斯总领事馆提供）

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