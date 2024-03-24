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7178米，中印尼联合科考创印尼深海下潜新纪录

2024年03月24日09:03 | 来源：新华网
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新华社雅加达3月23日电（记者叶平凡 陶方伟）中国科学院深海科学与工程研究所与印度尼西亚国家研究创新署23日顺利完成为期一个月的爪哇海沟联合科考。其间，两国科研人员借助“奋斗者”号全海深载人潜水器成功下潜7178米，创下印尼深海下潜新纪录。

这是3月22日在印度尼西亚雅加达拍摄的停靠在丹戎不碌港的“探索一号”科考船。新华社记者 徐钦 摄

这是3月22日在印度尼西亚雅加达拍摄的停靠在丹戎不碌港的“探索一号”科考船。新华社记者 徐钦 摄

“中印尼爪哇海沟联合科考”庆祝仪式22日在印尼首都雅加达丹戎不碌港举办，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特、国家研究创新署署长汉多科、海军司令阿里上将、中国驻印尼大使陆慷等出席。

卢胡特在致辞时说，本次联合科考为两国加强海洋合作开启了新篇章，希望两国以此为契机，进一步深化拓展科技合作，为印尼培养更多优秀的科学家和工程师。

陆慷表示，近年来中印尼海洋科技合作不断深化，期待未来两国科学家能取得更多高质量的科研成果，为打造蓝色海洋经济、促进可持续发展贡献力量。

2020年11月10日，“奋斗者”号成功坐底马里亚纳海沟，深度达10909米，创造中国载人深潜新纪录。

这是3月22日在印度尼西亚雅加达拍摄的停靠在丹戎不碌港的“探索一号”科考船。新华社记者 徐钦 摄

这是3月22日在印度尼西亚雅加达拍摄的停靠在丹戎不碌港的“探索一号”科考船。新华社记者 徐钦 摄

这是3月22日在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港停靠的“探索一号”科考船上拍摄的“奋斗者”号全海深载人潜水器。新华社记者 徐钦 摄

这是3月22日在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港停靠的“探索一号”科考船上拍摄的“奋斗者”号全海深载人潜水器。新华社记者 徐钦 摄

这是3月22日在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港停靠的“探索一号”科考船上拍摄的爪哇海沟生物样本。新华社记者 徐钦 摄

这是3月22日在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港停靠的“探索一号”科考船上拍摄的爪哇海沟生物样本。新华社记者 徐钦 摄

3月22日，在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特在“中印尼爪哇海沟联合科考”庆祝仪式上致辞。新华社记者 徐钦 摄

3月22日，在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特在“中印尼爪哇海沟联合科考”庆祝仪式上致辞。新华社记者 徐钦 摄

3月22日，在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港，印尼国家研究创新署署长汉多科在“中印尼爪哇海沟联合科考”庆祝仪式上致辞。新华社记者 徐钦 摄

3月22日，在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港，印尼国家研究创新署署长汉多科在“中印尼爪哇海沟联合科考”庆祝仪式上致辞。新华社记者 徐钦 摄

(责编：艾雯、燕勐)

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