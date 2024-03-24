人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以军称希法医院行动直到全部巴武装人员被抓获才会结束

2024年03月24日08:53 | 来源：新华网
小字号

新华社耶路撒冷3月23日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军23日发布战况通报说，只有加沙城希法医院所有巴勒斯坦武装人员都被抓获，以军才会结束在加沙地带这一最大医院的军事行动。

通报援引以色列国防军南部军区司令芬克尔曼的话说，以军在希法医院的行动“重要且复杂”，以军正继续本次行动，直到最后一名巴武装人员无论死活都落在以军手中，以军在希法医院的行动才会结束。

当天早些时候，以军发表战况通报说，以军在希法医院的行动中已打死170多名巴武装人员，逮捕800多名嫌疑人。以军在医院发现了巴武装组织的武器和设施。希法医院内的伤病员已被疏散到指定的院落，以军还协助载有医疗设备、食物和水的卡车进入医院。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”23日援引加沙医疗部门消息人士的话报道，希法医院条件恶劣，缺乏水、食物和医疗服务，5名巴勒斯坦患者当天死亡。以军在医院综合大楼内逮捕了约240名患者及其护理人员，以及10名医护人员。

本月18日，以军攻入希法医院并发表声明说，有情报显示巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员近日进入希法医院并将医院用作指挥中心。以军去年11月曾对希法医院采取军事行动，并声称在医院内发现哈马斯的作战指挥中心和军事装备等。加沙地带卫生部门对此予以否认。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部