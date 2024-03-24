新华社耶路撒冷3月23日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军23日发布战况通报说，只有加沙城希法医院所有巴勒斯坦武装人员都被抓获，以军才会结束在加沙地带这一最大医院的军事行动。

通报援引以色列国防军南部军区司令芬克尔曼的话说，以军在希法医院的行动“重要且复杂”，以军正继续本次行动，直到最后一名巴武装人员无论死活都落在以军手中，以军在希法医院的行动才会结束。

当天早些时候，以军发表战况通报说，以军在希法医院的行动中已打死170多名巴武装人员，逮捕800多名嫌疑人。以军在医院发现了巴武装组织的武器和设施。希法医院内的伤病员已被疏散到指定的院落，以军还协助载有医疗设备、食物和水的卡车进入医院。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”23日援引加沙医疗部门消息人士的话报道，希法医院条件恶劣，缺乏水、食物和医疗服务，5名巴勒斯坦患者当天死亡。以军在医院综合大楼内逮捕了约240名患者及其护理人员，以及10名医护人员。

本月18日，以军攻入希法医院并发表声明说，有情报显示巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员近日进入希法医院并将医院用作指挥中心。以军去年11月曾对希法医院采取军事行动，并声称在医院内发现哈马斯的作战指挥中心和军事装备等。加沙地带卫生部门对此予以否认。

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