新华社莫斯科3月23日电 俄罗斯首都莫斯科近郊一家音乐厅22日晚发生严重恐怖袭击事件。截至23日记者发稿时，俄官方给出的遇难人数最新数据为133人。今日俄罗斯通讯社报道说，恐袭已造成143人死亡。

俄罗斯总统普京23日发表电视讲话时说，这是一场精心策划的、血腥而野蛮的恐怖袭击，是一场有准备、有组织的针对手无寸铁平民的大规模屠杀。“犯罪分子冷静且有目的地杀害、近距离射杀我们的公民、我们的孩子。”

普京说，4名恐袭直接实施者均被拘捕，他们试图向乌克兰方向逃跑。初步信息显示，乌克兰方面为他们准备了越境“窗口”。共有11人被拘捕。无论恐怖分子以及背后的指使者是谁，恐袭事件的所有实施者、组织者和策划者都将受到公正的、应有的惩罚。

普京还宣布3月24日为全国哀悼日。他承诺向遭遇不幸的家庭和伤者提供必要援助，并向所有遇难者家属表示深切诚挚的慰问。

俄罗斯内务部发言人沃尔克23日说，网传4名涉嫌直接实施恐怖袭击的人员是俄罗斯公民。“该消息不符合事实，他们都是外国公民。”目前，俄内务部正会同俄联邦安全局调查这些人在俄停留时间，确定其住址等重要情况。

今日俄罗斯媒体集团总编辑西蒙尼扬23日在社交媒体发布审讯视频。恐袭嫌疑人沙姆斯丁·法里丁出生于1998年。他在视频中交代说，他3月4日从土耳其进入俄罗斯境内。一个月前，招募者通过社交媒体“电报”与他取得联系并提供了武器。此外，招募者还给他发了实施恐袭的具体坐标，命令他无差别射杀，“没差别，谁来杀谁”。

法里丁说：“我在音乐厅开枪杀了人，为了钱。”他说，招募者承诺的报酬大约是50万卢布（约合4万元人民币）。一半的钱已经转到他的银行卡上，另一半对方承诺事成之后再转。但他在逃避追捕途中把所有东西都扔了，包括银行卡。

另据今日俄罗斯文字报道，法里丁在审讯后期又透露，招募者一度承诺支付约100万卢布（约合8万元人民币）。

西蒙尼扬当日还公布了另外一段审讯视频。视频中一名讲塔吉克语的男子在翻译的协助下交代说，他和一名同伴在莫斯科州一条高速公路旁的旅馆里住了十多天，“我太久没有工作了，我想干活（赚钱）”。

23日早些时候，俄罗斯媒体援引俄联邦安全局的消息报道，在实施恐怖袭击后，嫌疑人试图乘车逃往俄罗斯与乌克兰边境，并入境乌克兰。他们最终在俄布良斯克州被抓获。俄联邦安全局说，本次恐袭经过事先精密策划，目前俄相关部门正在努力查明事件的全部真相。

乌克兰外交部发表声明说，乌方“断然拒绝”俄方关于乌涉嫌参与恐袭的指控，乌方认为俄方的指控是“蓄意挑衅”，目的是煽动俄社会反乌克兰情绪。乌总统办公室顾问波多利亚克也在社交媒体上否认基辅关联恐怖袭击，写道：“乌克兰与该事件毫无关系。”

极端组织“伊斯兰国”声称制造了这起恐袭。俄方尚未证实这一说法。

恐袭发生后，俄罗斯多地宣布加强安保并取消周末公共活动。圣彼得堡等地高校还取消了周末线下课程。

俄侦查委员会表示，该委员会调查组专家目前正在事件现场开展调查工作；紧急情况部门正在现场清理废墟、研究视频监控录像、开展伤亡人员统计及受害人身份核实等工作，对音乐厅的现场勘查和物证收集工作也在进行中。初步调查显示，恐怖分子在袭击中使用了自动武器，并用易燃液体纵火。枪伤和因燃烧物中毒是遇难者死亡主要原因。

(责编：卫嘉、白宇)