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俄媒公布恐袭事件嫌疑人招供细节

2024年03月23日22:57 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科3月23日电（记者华迪 刘恺）今日俄罗斯媒体集团总编辑西蒙尼扬23日在社交媒体发布审讯视频，展现莫斯科近郊恐怖袭击事件嫌疑人招供细节。

　　恐袭嫌疑人沙姆斯丁·法里丁出生于1998年。他在视频中交代说，他是3月4日从土耳其进入俄罗斯境内的。一个月前，招募者通过社交媒体“电报”与他取得联系并提供了武器。此外，招募者还给他发了实施恐袭的具体坐标，命令他无差别射杀，“没差别，谁来杀谁”。

　　法里丁说：“我在音乐厅开枪杀了人，为了钱。”他说，招募者承诺的报酬大约是50万卢布（约合4万元人民币）。一半的钱已经转到他的银行卡上，另一半对方承诺事成之后再转。但他在逃避追捕途中把所有东西都扔了，包括银行卡。

　　另据今日俄罗斯文字报道，法里丁在审讯后期又透露，招募者一度承诺支付约100万卢布（约合8万元人民币）。

　　西蒙尼扬当日还公布了另外一段审讯视频。视频中一名讲塔吉克语的男子在翻译的协助下交代说，他和一名同伴在莫斯科州一条高速公路旁的旅馆里住了十多天，“我太久没有工作了，我想干活（赚钱）”。（参与记者：陈汀）

(责编：白宇、卫嘉)

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