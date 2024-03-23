新华社北京3月23日电 综合新华社驻外记者报道：22日晚，俄罗斯首都莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一家音乐厅发生严重恐怖袭击事件。截至目前，袭击已造成至少143人死亡。事发后，多国政府和国际组织纷纷对该事件予以强烈谴责，对遇难者表示哀悼，向遇难者家属表示慰问。

联合国秘书长古特雷斯发表声明，强烈谴责发生在莫斯科近郊的恐怖袭击。声明说，古特雷斯以最强烈的言辞谴责此次袭击。古特雷斯向死者家属以及俄罗斯政府和人民表示深切慰问，祝伤者早日康复。

联合国安理会发表声明，“以最强烈的措辞”谴责这起恐怖袭击事件。声明说，这是一起“令人发指和懦弱的”恐怖袭击。安理会成员敦促所有国家积极同俄罗斯政府以及相关国家政府合作，追究恐怖袭击实施者和支持者的责任，并将他们绳之以法。

欧盟外交事务与安全政策首席发言人彼得·斯塔诺在社交媒体上发文说：“欧盟对莫斯科发生的恐怖袭击感到震惊。欧盟谴责任何针对平民的袭击。我们的心与所有受影响的俄罗斯公民同在。”

法国总统府表示，法国总统马克龙强烈谴责这起恐怖袭击事件，法国向遇难者及其亲属以及俄罗斯人民表示声援。法国外交部在社交媒体发文说，法国谴责这起令人发指的袭击，必须对事件予以彻查，法国支持俄罗斯人民。

德国总理朔尔茨在社交媒体上表示：“我们谴责在莫斯科发生的针对无辜音乐会观众的恐怖袭击。”

意大利总统马塔雷拉对这起恐袭予以最强烈的谴责。他说，打击一切形式的恐怖主义必须成为整个国际社会的共同承诺。意总理梅洛尼发表声明说，意政府坚决谴责这起恐袭。

英国外交大臣卡梅伦通过社交媒体表示，英国以“最强烈措辞”谴责莫斯科近郊恐袭事件，并对遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属表达最深切的同情。

塞尔维亚总统武契奇说：“我要向俄罗斯公民、领导层表示诚挚慰问，希望那些犯下如此可怕罪行的恐怖分子被绳之以法。”

斯洛伐克总统恰普托娃在社交媒体上发文指出，在莫斯科近郊发生的针对平民的袭击，是应受到谴责的恐怖主义行径。

蒙古国总统呼日勒苏赫23日向俄总统普京致慰问电。他表示，蒙古国对这一令人发指的恐怖主义行径深感悲痛，并向俄罗斯人民表示最衷心的声援，对无辜平民伤亡表达最深切的哀悼。蒙古国外交部发表声明说，蒙古国强烈谴责对人类和平、普通民众构成威胁的一切恐怖行径。

越南外交部发言人范秋姮表示，越方对这起恐袭感到极为震惊，谨向俄政府、人民和受害者家属致以最深切问候和最诚挚慰问。范秋姮说，越南强烈谴责一切形式的恐怖袭击，坚信犯下罪行的恐怖分子将受到应有的惩罚。

斯里兰卡外交部发表声明，强烈谴责这起恐怖袭击是针对平民的“懦弱暴力行径”，“令人憎恶”。声明重申，斯里兰卡愿与国际社会合作，致力于全球反恐斗争。

乌拉圭外交部发表声明，对莫斯科近郊恐怖袭击表示强烈谴责，并重申乌方“坚决反对一切形式的恐怖主义”。乌外交部同时向俄罗斯人民表达声援，并向遇难人员家属致以慰问。

摩洛哥外交部在社交媒体上发文，对这起恐袭予以“强烈谴责”，面对恐怖主义，摩方和俄方站在一起，并向遇难者家属致以慰问，希望伤者早日康复。

突尼斯外交部向这起恐袭的遇难者表示哀悼。突方重申反对一切形式的暴力、极端主义和恐怖主义。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比22日晚接受美国福克斯新闻台采访时表示，美国政府3月早些时候曾担心莫斯科及周边地区可能发生恐袭，美国国务院彼时曾向美国公民发出提醒。美方目前无法确定上述警告与“22日枪击事件”的相关性。柯比还说，美方目前未看到乌克兰人以任何形式参与此次事件的迹象。

与此同时，荷兰、瑞士、阿根廷、菲律宾、阿富汗、伊朗、巴基斯坦、马耳他等国也分别对袭击事件予以强烈谴责，并对遇难者表示哀悼，向遇难者家属表达慰问。

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