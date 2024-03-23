新华社莫斯科3月23日电（记者刘恺 安晓萌 陈汀）22日晚，俄罗斯首都莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一家音乐厅发生枪击事件，俄方认定其为恐怖袭击。截至目前，事件已造成超过60人死亡、100余人受伤。

俄联邦安全局22日晚说，袭击发生在莫斯科西北“克罗库斯城”音乐厅，当时一个乐队正在举行音乐会。据俄新社报道，枪手为数名身着迷彩服的不明身份人员，他们还投掷了手榴弹或燃烧弹引发火灾。

新华社记者第一时间赶到现场，看到大量警察在维持秩序，大火还在燃烧，浓烟滚滚，房顶几近坍塌。消防员正在灭火，直升机不时从空中飞过。

俄罗斯侦查委员会公布的最新数据显示，袭击导致超过60人丧生。俄卫生部部长穆拉什科发布消息说，共有115人入院治疗，包括5名儿童。

截至记者发稿时，未见有关袭击者身份的报道。但俄方分析人士普遍认为，袭击者蓄谋已久。据美国有线电视新闻网报道，极端组织“伊斯兰国”声称制造了这起事件。这一说法尚未得到俄方证实。

俄政治分析人士拉兹古利亚耶夫认为，从网络流传的照片和视频看，袭击者的行动极其专业，“就像雇佣兵一样”。俄军“阿尔法”特种部队退伍军人菲拉托夫也认为，从目击者的讲述和流传的视频看，袭击者显然筹备已久，除了用枪扫射人群，还携带了爆炸装置。

俄外交部新闻发言人扎哈罗娃强调，枪击事件是恐怖袭击，呼吁国际社会谴责这一滔天罪行。

美国白宫在事件发生后向遇难者表示哀悼，同时称“暂未发现乌克兰政府或公民参与这一事件的迹象”，表示将持续关注事件进展。扎哈罗娃立即回应称，在悲剧还在发生的时候，美方“究竟以什么为依据得出某某没有参与的结论”，此事大有疑问，若美方掌握可靠信息，应当移交给俄方。

乌总统办公室顾问波多利亚克和乌克兰外交部均否认乌方参与此次恐怖袭击。

联合国秘书长古特雷斯强烈谴责这起恐怖袭击，并向遇难者家属、俄罗斯政府和人民表示慰问。法国总统马克龙等多国领导人也对恐怖袭击予以强烈谴责。

俄国家杜马主席沃洛金强调，“制造这场骇人听闻的恐怖袭击的败类必须被消灭”。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫也警告说，此次恐怖袭击的参与者必须“血债血偿”。如果确定袭击者受乌克兰方面唆使，俄方就必须将其找到并予以消灭。

这是十多年来俄罗斯发生的最严重恐怖袭击事件之一。恐袭发生后，俄罗斯多地宣布加强安保措施。莫斯科机场、火车站、地铁站、公共汽车站等人群聚集地的安全检查明显比往常更加严格。莫斯科市等多地宣布取消所有运动、文化和其他大型活动。

俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京不断收到有关部门关于袭击事件的信息，“总统发出了所有必要的指示”。截至目前，普京尚未就此事公开表态。

俄国家杜马副主席托尔斯泰认为，此次恐怖袭击不能脱离俄特别军事行动、俄正与“集体西方”对抗的背景来考虑，“这个可怕的日子只会让我们更加团结起来，战斗直至胜利”。

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