新华社洛杉矶3月21日电（记者谭晶晶）美国知名企业家埃隆·马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”20日在社交媒体平台X上进行视频直播, 展示了该公司首名脑机接口设备移植者能够通过意念移动电脑屏幕上的光标。

今年1月28日，“神经连接”公司完成了该公司首例脑机接口设备人体移植。据马斯克介绍，该公司的首款脑机接口产品名为“心灵感应”，被植入该产品的人士只需通过意念就能控制手机、电脑，并通过它们控制其他设备。

据视频介绍，首名脑机接口设备移植者是29岁的诺兰·阿博。大约8年前的一次潜水事故导致他肩膀以下瘫痪。视频中，阿博展示了他能够通过意念移动电脑屏幕上的光标并下国际象棋。

然而，美国媒体报道称，无法核实视频中介绍的情况。“神经连接”公司没有回应媒体的采访请求。

马斯克今年2月在参加一场社交媒体平台对话活动时说，“神经连接”公司的首名脑机接口设备移植者恢复良好，没有发现任何不良影响，且已能通过意念移动屏幕上的光标。

“神经连接”公司表示，脑机接口设备植入大脑后能够读取大脑活动信号，希望可将其用于治疗记忆力衰退、颈脊髓损伤及其他神经系统疾病，帮助瘫痪人群恢复与外界沟通的能力，甚至重新行走。

去年5月，该公司获得美国食品和药物管理局批准，启动脑植入设备人体临床试验。同年9月，该公司开始为临床试验招募志愿者。除“神经连接”公司外，目前还有多家美国公司在研发脑机接口技术，有些公司也已开展了人体临床试验。

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