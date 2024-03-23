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中国、巴西医学界人士推动中医药走向拉美

2024年03月23日09:40 | 来源：新华网
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新华社巴西利亚3月21日电（记者陈威华）首届拉丁美洲中医药大会暨第二届巴西中医药国际大会21日在巴西首都巴西利亚开幕。双方卫生部门官员以及来自世界各地的中医药从业者济济一堂，探讨如何更好推动中医药走向拉美国家，造福当地民众。

大会主席、中国-巴西中医药国际合作基地首席执行官方芳表示：“中医药是具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。随着人们健康观念变化和医学模式转变，中医药越来越显示出独特价值。如果中医药能够进入巴西卫生医疗体系，将会在很大程度上造福当地民众。”

甘肃省卫生健康委员会副主任、省中医药管理局局长刘伯荣表示，随着文明交流互鉴不断深入，如今中医药文化的影响几乎遍及世界各地，中医药的作用得到更广泛认可；期望与国际各方人士、各界朋友积极推动中医药在维护人民健康以及预防、治疗等方面的研究，发挥中医药独特优势，携手应对慢性病、新发再发传染病和跨境突发公共卫生事件等共同面临的健康挑战。

泛美卫生组织驻巴西代表胡利奥·佩德罗萨曾多次接受过针灸治疗。他认为，在慢性病的治疗过程中，中医药可以与西医形成互补，从而为患者带来更好的治疗效果。他期待中医药能够更好地为拉美民众所接受，成为拉美地区医疗系统的组成部分。

巴西卫生部官员马科斯·苏亚雷斯说，在他行医过程中，发现中医药在巴西的接受程度很高，以针灸为主的中医药诊疗手段已经在很多巴西城市得到应用，对提升巴西整体医疗水平发挥了重要作用。

此次中医药大会历时3天。除学术研讨外，一批中医专家将在现场为学员授课并举行义诊。

(责编：王禹蘅、崔越)

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