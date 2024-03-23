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摩洛哥义乌丝路学院在卡萨布兰卡揭牌

2024年03月23日09:37 | 来源：新华网
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新华网拉巴特3月22日电（记者霍晶）摩洛哥义乌丝路学院揭牌仪式20日在位于摩洛哥卡萨布兰卡的蒙迪亚波利斯大学举行。

中国驻摩洛哥大使李昌林、蒙迪亚波利斯大学校长巴尔卡维、中北非国际教育创新联盟副主席马祖兹、中国驻摩使馆文化处负责人刘琛罡等中摩人士出席了揭牌仪式。中方合作院校义乌工商职业技术学院院长马广等线上出席活动。

李昌林以“新时代的中摩关系”为主题向该校师生代表发表演讲。他表示，当前中摩关系处于历史最好时期，两国高层互访不断，中国已成为摩洛哥第三大贸易伙伴，中国企业投资摩能源和汽车领域积极性高涨，两国文化交流丰富多彩、文明互鉴走深走实。希望在场同学成为中摩友好使者，为中摩全方位合作注入新动力。

巴尔卡维表示，摩中两国都非常重视高等教育合作。蒙迪亚波利斯大学愿同中国相关院校继续开展多领域合作项目，为夯实摩中战略伙伴关系作出贡献。

据悉，蒙迪亚波利斯大学成立于1996年，是摩洛哥较有影响的私立高等教育机构。摩洛哥义乌丝路学院以“中文+职业教育”的2+1双学历模式共同培养高质量应用型人才，旨在更好推动中摩教育文化及商贸领域合作与发展。

(责编：王禹蘅、崔越)

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