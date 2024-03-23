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联合国报告：水资源危机威胁世界和平

2024年03月23日09:33 | 来源：新华网
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新华社巴黎3月22日电（记者徐永春）据联合国教科文组织22日代表联合国水机制发布的《2024年联合国世界水资源开发报告》，水资源紧张局势正加剧世界范围内的冲突。为了维护和平，各国有必要加强国际合作。

3月22日是世界水日。报告说，时至今日，全球仍有22亿人无法享有安全管理的饮用水服务，35亿人缺乏安全管理的卫生设施。因此，到2030年人人都能获得安全和可负担饮用水的联合国目标还远未实现。2002年至2021年期间，全球超过14亿人受干旱影响。2022年，全球大约半数人口至少在部分时间内经历严重缺水，四分之一人口面临“极高”的用水压力。预计气候变化将增加这些现象发生的频率和严重程度，给社会稳定带来严重风险。

报告指出，水资源短缺的首要影响是导致生活条件恶化，影响粮食安全和加剧健康风险。

据报告介绍，非洲仍然特别容易受到水资源相关的国家间紧张局势影响。在此背景下，跨境水资源管理合作可以成为维护和平的有力杠杆。通过为各方定期对话创造条件并建立必要法律框架，这种合作有望解决大多数涉及水资源的争端，从而防止更广泛冲突的出现或加剧。

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，水资源压力增加的情况下，局部和地区冲突风险随之上升。各方必须迅速采取行动保护水资源，并加强该领域的区域和全球合作。国际农业发展基金会总裁、联合国水机制主席阿尔瓦罗·拉里奥认为，水资源是农业命脉，是数十亿人社会经济的主要驱动力；如果对其进行可持续和公平的管理，水资源可以成为和平与繁荣的源泉。

(责编：王禹蘅、崔越)

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