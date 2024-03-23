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好莱坞被中国故事吸引 《热辣滚烫》冲进北美票房热榜

2024年03月23日09:28 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶3月22日电（记者高山）“希望用我的真诚和共情能力来打动观众，把家乡的故事、中国的故事讲给所有人听。”中国电影人贾玲日前带着自导自演的电影《热辣滚烫》走进美国洛杉矶，在北美特别展映礼上说。

《热辣滚烫》是中国今年春节档票房冠军，讲述了一名超重女性在逆境中奋起、成长为拳击手的励志故事。中国电影数据信息网显示，截至3月20日，该片在中国内地累计票房突破34亿元人民币。

好莱坞五大电影公司之一的索尼影业买下这部电影的国际发行权，本月8日开始在北美超过200家影院放映，数量之多，在近年闯入北美影院的中国电影中不多见。依据票房统计机构康姆斯科分析公司数据，电影首周末票房收入冲至北美周末票房榜第九名，上映头十天的票房总额突破150万美元。

好莱坞剧作家诺埃尔·唐费尔德说，这部喜剧片激动人心，体现出的特质可以跨越语言障碍，打动不同文化的观众。

闪亮北美银幕的中国春节档影片不止一部。张艺谋执导的《第二十条》、讲述赛车故事的《飞驰人生2》等也先后“出海”，且表现均可圈可点。

事实上，近年来，当一些好莱坞大片尝试以在中国取景、邀请中国演员参演等方式打开中国市场时，越来越多的中国电影走进以好莱坞为代表的海外市场，收获不俗口碑。与早期“出海”作品突出展现中华传统文化不同，这些影片题材更加多样，既有反映当代中国人生活的现实题材，也有得到跨越发展的科幻作品。它们以更加自信的姿态走向世界，让海外观众对国产电影刮目相看。

贾玲本月在好莱坞还有一项任务——监制美版《你好，李焕英》。这部奇幻喜剧片2021年在中国上映，索尼影业去年宣布买下英文版翻拍权。

贾玲表示，希望这些“热辣滚烫”的中国故事，有助于让海外观众“感受到中国电影不断增长的力量和旺盛活力”。

(责编：王禹蘅、崔越)

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