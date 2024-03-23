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莫斯科近郊音乐厅枪击事件已致40人死亡

2024年03月23日08:12 | 来源：新华网
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3月22日，俄罗斯莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件后引发火灾。新华社记者 曹阳 摄

3月22日，俄罗斯莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件后引发火灾。新华社记者 曹阳 摄

新华社莫斯科3月22日电（记者陈汀 刘恺）俄罗斯首都莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅22日发生枪击事件。据俄罗斯联邦安全局初步统计，这起枪击事件已造成40人死亡、100多人受伤。

3月22日，俄罗斯莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件后引发火灾。新华社记者 曹阳 摄

3月22日，俄罗斯莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件后引发火灾。新华社记者 曹阳 摄

俄联邦安全局22日晚说，枪击事件发生在莫斯科西北“克罗库斯城”音乐厅，当时一个乐队正在举行音乐会。

据俄罗斯媒体报道，枪手为3名身着迷彩服的不明身份人员，他们还投掷了手榴弹或燃烧弹，引发火灾。

3月22日，俄罗斯莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件后引发火灾。新华社记者 曹阳 摄

3月22日，俄罗斯莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件后引发火灾。新华社记者 曹阳 摄

新华社记者第一时间赶到现场看到，有大量警察维持秩序，大火仍在继续，浓烟滚滚，房顶几近坍塌。消防人员正在灭火，直升机不时从空中飞过。

俄罗斯紧急情况部表示，消防部门正在对被困人员展开救援，已从“克罗库斯城”音乐厅救出100多人。

3月22日，俄罗斯莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件后引发火灾。新华社记者 曹阳 摄

3月22日，俄罗斯莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件后引发火灾。新华社记者 曹阳 摄

俄罗斯外交部22日说，当天在“克罗库斯城”音乐厅发生的枪击事件是恐怖袭击。据俄新社报道，莫斯科三大机场谢列梅捷沃、伏努科沃、多莫杰多沃等当天加强了安保措施，机场快线安检升级但正常运行。

莫斯科市长索比亚宁当天在社交媒体上向遇难者家属表示慰问，并表示已下令向伤员提供一切必要援助。索比亚宁随后宣布，莫斯科市本周末将取消所有大型群众性活动。

(责编：袁勃、白宇)

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