邹刺勇

中国工业化的成功经验引起其他发展中国家的广泛关注，学习和借鉴中国工业化经验以支持本国经济建设成为许多发展中国家的共识

中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。从新能源汽车到航空航天，从计算机到5G，近年来中国工业发展取得一系列成就，工业体系全、品种多、规模大的独特优势更加明显。据统计，中国制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位。当前，中国正大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中国新型工业化坚持创新驱动，不断塑造发展新动能新优势。

从改革开放初期集中发展来料加工，到传统产业竞争力不断提升，再到新兴产业迅速发展，中国制造业在开放包容中稳步升级。当前，高技术行业在中国制造业中的收入占比持续提升，中国制造业产业结构持续优化升级。中国积极推进智能制造，提出将数据作为生产要素，提高全要素生产率，实施制造业重点产业链高质量发展行动、“人工智能+”行动、制造业数字化转型行动，健全数据基础设施，全力推进新型工业化。中国提出“双碳”目标后，制造业绿色发展方向进一步明确。节能降碳改造升级和绿色技术创新成为低碳转型的重要方向，资本密集且清洁型产业收入持续增长。

中国加入世界贸易组织以来，制造业国际化程度不断提高。联合国工业发展组织数据显示，中国制造业出口稳步增加，特别是2008年以后，中高技术产品出口跃居世界第一。中国工业竞争力指数排名已经从2000年的第二十三位跃升至2021年的第二位。中国与共建“一带一路”国家的产业关联度和互补性不断增强，超过50%的共建国家因此提升了国际分工地位。中国提出全球发展倡议，聚焦包括工业化在内的八大重点合作领域，携手各方打造开放联动的全球发展环境，得到国际社会的广泛关注和积极响应。

当前，世界经济面临诸多不确定性，中国制造业发展也面临着新的挑战和机遇。中国部分制造业企业仍处于全球价值链的中低端，仍需在关键核心技术上实现突破。着眼于推动制造业高质量发展，中国正作出多方面努力。中国积极把握数字化、网络化、智能化融合发展带来的新机遇。随着人工智能、物联网等领域技术创新不断迭代，数据基础设施重要性愈发凸显。中国努力强化公共算力，加快构建一体化算力体系，促进生产要素有效配置，不断创造就业新机遇。中国坚持“双碳”战略，推进产业数字化、智能化同绿色化深度融合。中国宏观货币政策注重引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。与此同时，中国将传统产业视为工业体系的重要组成部分，在转型过程中注重平衡传统制造业与先进制造业的发展，高度重视传统产业的改造和提升。

中国制造业发展受益于高水平对外开放与国际合作，也为全球制造业发展贡献中国智慧、中国方案。中国宣布全面取消制造业领域外资准入限制措施，并将持续推进智能制造、工业互联网等领域的国际交流合作。中国工业化的成功经验引起其他发展中国家的广泛关注，学习和借鉴中国工业化经验以支持本国经济建设成为许多发展中国家的共识。

作为创新、知识共享、多方合作的平台，联合国工业发展组织在全球工业政策建议、产业交流、技术合作等方面发挥着关键作用。工发组织致力于强化多边机构、各国政府、行业协会、各类企业间的伙伴关系，推动投资促进活动，支持新技术的开发和应用，从而实现工业发展和经济转型，并创造新的就业机会。工发组织愿同中国一道，进一步深化工业领域交流，促进务实合作，推动高质量共建“一带一路”，推动落实全球发展倡议，助力发展中国家共享发展成果，为世界经济发展注入新动能。

（作者为联合国工业发展组织副总干事兼执行干事）

《 人民日报 》（ 2024年03月23日 第 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)