本报记者 俞懿春 崔 琦

3月20日，美国华盛顿州中学生代表团与北大附中学生在北京大学英杰交流中心举办交流活动。图为美国中学生和北大附中学生自拍留念。

易海菲摄

作为中方邀请美国青少年访华学习交流计划的新一批成员，来自美国华盛顿州林肯中学和斯特拉孔中学的24名学生正在中国访问。3月21日晚，代表团部分成员接受本报记者采访，畅谈他们眼中的中国和中国人民，以及美中青年交流对于两国关系发展的重要意义，期待为增进两国人民友谊贡献力量。

“没想到我们这么快就实现了访华的愿望”

去年11月，习近平主席在旧金山举行的美国友好团体联合欢迎宴会上发表演讲时宣布，为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。今年2月11日，习近平主席和夫人彭丽媛向美国林肯中学师生回赠新春贺卡，致以农历龙年新春祝福，欢迎师生们多到中国走走看看，包括参加“5年5万名美国青少年来华交流学习”项目，为增进中美两国人民特别是青年间的友谊添砖加瓦。

3月17日，应中国教育国际交流协会邀请，知行中国——美国华盛顿州中学生代表团抵达北京，开始为期11天的访华之旅。代表团的24名学生分别来自华盛顿州林肯中学和斯特拉孔中学。“没想到我们这么快就实现了访华的愿望。”林肯中学校长卡尔·霍塞斯感叹。33年前，霍塞斯曾作为美国大学生来中国交流；今年是他第一次作为中学校长带着学生来到中国，为美中民间友好交往继续注入“青年力量”。

“在北京，我们走进故宫，感受中国丰富的历史文化。”霍塞斯说，在此次访问中，美国学生有机会同中国学生建立联系、保持沟通。“我们十分感谢能有这次访华机会，因为这有助于我们彼此间找到更多共同点，搭建起友谊的桥梁。”

“我们的家乡，在希望的田野上……”悠扬的歌声，灿烂的笑脸。3月18日，林肯中学和斯特拉孔中学的学生在清华大学附属中学演唱中文歌曲《在希望的田野上》，赢得阵阵喝彩。

2015年9月，习近平主席应邀对美国进行国事访问期间，在林肯中学欣赏了林肯中学合唱团学生和福州教育学院附中学生合唱的中文歌曲《在希望的田野上》和英文歌曲《世界如此美好》。当时，林肯中学音乐教师琳恩·艾森豪威尔就在现场。

“这些年来，我一直在教各年级学生演唱《在希望的田野上》这首歌，希望学生有机会到中国，传承我们已经建立的友谊。”琳恩·艾森豪威尔说，“如今更多美国学生有机会来中国走走看看，对两国关系的重要性有了更深入认识。”

这已经是琳恩·艾森豪威尔第四次与学生们一起来华交流学习。她认为，“中国学生非常勤奋，美中两国学生可以互相学习，共同进步。”回到美国后，她常跟人讲述在中国的所见所闻。“中国文化灿烂、历史悠久，中国朋友善良而慷慨。”琳恩·艾森豪威尔说。

霍塞斯表示，在此行中他还近距离观察和了解中国学校和学生，“看到年轻一代茁壮成长，真是太好了”。这几天，在与代表团学生的交流中，他发现一些学生已经开始考虑以后来中国留学的可能性，“这是令人兴奋的，我坚信加强人文交流、增进民间友好可以促进两国关系发展。”

“希望美中年轻一代继续传承友谊”

了解中国美食、学习中文、了解中国学生的学习情况……此次访华前，林肯中学学生杰西·杰弗逊提前做了很多准备。“中国朋友热情好客，尽管美中两国有十几个小时的时差，但我们立即融入了这里，完全沉浸在故宫精美的建筑和万里长城的磅礴气势中。”

杰弗逊是林肯中学合唱团《在希望的田野上》这首歌的主唱之一。去年11月亚太经合组织工商领导人峰会期间，他曾和同学们一起上台演唱过这首歌曲。“我们跟老师学会了这首歌，现在已经能够用中文流利演唱了。未来我希望学习更多中文，了解更多中国文化，做美中民间交往的使者。”杰弗逊说。

访问期间，以塞亚·朗作为林肯中学学生代表在清华大学附属中学发表演讲。“这是我第一次来中国，能够亲身体验中国文化、品尝中国美食、欣赏中国别具一格的精美建筑，是一次非常难忘的经历。”他表示，他已经与中国朋友建立起联系，“未来我们将继续与中国朋友深入交流、互学共进”。

“我姐姐曾于2016年来中国交流学习，她从中国带回来的诗集现在就放在我的书架上。她的中国之行激励了我，我们都是美中关系发展的获益者。”林肯中学学生蒙特塞拉特·罗梅罗—罗查告诉记者。

日前，罗梅罗—罗查跟随代表团到访北京大学，与中国奥运冠军丁宁切磋乒乓球技艺。“我觉得我们正在延续‘乒乓外交’的佳话。我想对习近平主席说，感谢您为塔科马播撒下同中国友好交往的种子，感谢您当年对林肯中学的访问持续影响这么多人。我希望美中年轻一代继续传承友谊。”罗梅罗—罗查说。

“美中青少年加强交流，正是世界所需要的”

“习近平主席宣布中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习时，我就坐在观众席的第一排。”美国斯特拉孔市市长迪克·穆里说。这是年逾七旬的他继去年底访问上海、杭州等地后再次访问中国。

穆里告诉记者，自己的两个孙辈也在代表团里。“他们是第一次访问中国，也是第一次出国。中国人民的热情好客给他们留下深刻印象，我们所到之处都受到了热情招待。”

穆里介绍，斯特拉孔市和中国有长期的友好交往传统。2022年初，怀着继续推进同中国传统友谊的期盼，穆里曾致信习近平主席，并在农历虎年春节期间收到习近平主席的复信。穆里表示：“斯特拉孔市未来会更加着力推进同中国在文化、教育、体育领域的合作。”

在穆里看来，美中友好的未来取决于两国年轻人的相知相亲。“美中青少年加强交流，正是世界所需要的。”穆里向记者透露了他的最新计划：今年夏天，斯特拉孔市希望邀请一批中国学生赴美，到当地市民家做客，深入感受当地文化。

“植物在生长，春天到来了。青年人是国家未来、人类未来的希望。”采访中，琳恩·艾森豪威尔希望更多美中青少年相知相亲、携手同行，“成为两国友好交往的使者，为增进两国人民友谊贡献力量”。

《 人民日报 》（ 2024年03月23日 第 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)