新华社巴黎/南昌3月20日电 通讯｜心心相印一甲子 景德镇陶瓷装进巴黎彩妆盒

新华社记者

瓷轻薄透亮，釉细腻洁白，勾勒的蓝红纹彩神似埃菲尔铁塔……来自中国景德镇的陶瓷和来自法国巴黎的彩妆，最近被一起装进了礼盒，包装上写着“心心相印一甲（家）子，口口相传一辈（杯）子”。

今年是中法建交60周年。这套礼盒近期在巴黎中国文化中心“丝路瓷行——中国陶瓷文化欧洲巡展”巴黎站一经亮相，就吸引众多目光。

“礼盒由一支法式正红口红和景德镇名瓷对杯组成，通过中国传统艺术与法式时尚色彩的碰撞，向大众展示法中文化多元交融之美。这次合作是为法中两国的友谊献礼。”法国欧莱雅集团大众化妆品部总裁贝瀚青说。

在景德镇邑山工业园制瓷车间内，记者看到了下线的礼盒瓷杯，选用的是景德镇最具代表性的白瓷，设计过程中融入了中国传统文化与法式时尚元素，底款是富有历史感的龙珠阁图案。

位于景德镇御窑厂国家考古遗址公园的龙珠阁，是景德镇的地标。这里曾是中国明清两代御窑制瓷基地的核心。历史上，龙珠阁曾是景德镇外销瓷的重要底款之一。

景德镇御窑博物院院长翁彦俊说，作为海上丝绸之路的主要贸易商品之一，景德镇瓷器是世界了解中国、中国走向世界的重要文化符号。

文明互鉴，以瓷为媒。早在几百年前，精美的青花瓷通过海上丝绸之路，漂洋过海去了万里之外的法国，不仅影响了他们的制瓷产业，也丰富了当地人的文化生活。

时至今日，走进位于巴黎孚日广场的雨果故居博物馆，看到大文豪雨果亲手设计的“中国客厅”里那一组组从屋顶垂下的中式瓷盘，依然可以清晰感受到中法两国对于美的共同热爱和追求。

得益于国家陶瓷文化传承创新试验区建设，景德镇更加重视创意设计和研发创新，近年来类似的跨界融合场景日益涌现。在“龙珠阁”品牌运营方景德镇陶邑文化发展有限公司总经理刚好看来，“龙珠阁”与欧莱雅两个品牌的联动，“把当代生活的中国美融合于开放的国际化审美中，共创一种独树一帜的审美标识”。

“我们坚信美是一种独特的力量，不仅能守护文化传承、不断激发创新，还能促进经济增长，推动多样性与包容性，创造和谐生活。”欧莱雅集团首席全球增长官费博瑞表示，“我们深信，中法两国将通过全球经济的创新合作，发挥各自的独特优势，实现互利共赢。”（参与记者：黄浩然、陈毓珊、张百慧、彭菁、孙鑫晶）

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