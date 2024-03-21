人民网东京3月20日电 （记者岳林炜）20日，中国驻日本使馆发言人就日本外务省发言人发表涉港消极谈话事答记者问时，强烈敦促日方摒弃错误立场，恪守中日四个政治文件原则，停止对香港基本法第23条立法的无端指责，停止干涉中国内政的言行。

有记者问，今天日本外务省发言人发表谈话，称香港特区基本法第23条立法有损“一国两制”，对此表示担忧，要求中国和香港特区政府继续尊重香港市民权利和自由，请问你对此有何评论？

发言人指出，日方发表所谓涉港谈话，对中国香港事务指手画脚，严重干涉中国内政，违反国际关系基本准则，中方对此表示强烈不满、坚决反对。

发言人表示，完成基本法第23条立法、堵塞维护国家安全漏洞，是香港特区的宪制责任，也是实现香港长治久安和“一国两制”行稳致远的必然要求。香港社会各界对此有强烈共识。有关立法程序严谨规范，内容科学合理，兼顾维护国家安全和保障权利自由及经济发展的平衡，符合国际法和国际通行惯例。立法充分保障香港居民依法享有的权利和自由，香港高质量发展和高水平开放将得到更好保障，广大香港市民和国际投资者都将从中受益。

发言人强调，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力说三道四。我们强烈敦促日方摒弃错误立场，恪守中日四个政治文件原则，停止对香港基本法第23条立法的无端指责，停止干涉中国内政的言行。

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