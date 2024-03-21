新华社记者赵凯 吴昊 王朝

“中国不仅是多米尼克真正的朋友，而且是全天候朋友。”多米尼克总理斯凯里特日前在首都罗索接受新华社记者专访时说。

3月4日，多米尼克总理斯凯里特在首都罗索接受新华社记者专访。新华社记者 赵凯 摄

多米尼克地处东加勒比海向风群岛东北部，是人口不足10万的岛国。斯凯里特说，在多米尼克遇到困难时，“中国总是最先伸出援手的国家之一，对此我们将永远铭记于心”。

今年中国和多米尼克迎来建交20周年。20年来，两国关系发展迅速，在双多边层面全面展开合作。作为多中建交的推动者，斯凯里特仍清晰记得20年前那个正确的历史性决定。自那时起，多米尼克始终坚定不移坚持一个中国原则。

3月4日，多米尼克总理斯凯里特在首都罗索的总理办公室接受新华社记者独家专访。新华社记者 赵凯 摄

2018年，中多两国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。斯凯里特说：“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议影响深远、意义重大，为包括多米尼克在内的许多国家带来难得发展机遇，助力我们走向经济独立、推动社会发展。”

农业是多米尼克的支柱产业，多政府正积极探索农业现代化道路。斯凯里特表示，在共建“一带一路”倡议下，多米尼克积极推动多中两国农业技术合作项目，以促进农业发展、技术转移并保障本国粮食安全。今年初他还到“中多现代农业中心”看望中国援多农业技术专家组，参与农业物资交接。

多米尼克医疗条件和资源有限，民众长期面临看病难问题。斯凯里特说，在中国帮助下，多米尼克建成“中多友谊医院”并引进中国先进医疗设备和技术；中国医疗队还帮助多米尼克建立了该国首个心血管内科。“正是在共建‘一带一路’倡议推动下，我们才看到多米尼克的医疗服务得到显著改善。”

近年来，多米尼克国立大学孔子课堂、多中友好协会等机构陆续成立。一批批多米尼克留学生赴华深造后学成归国，投身当地医学、农业、建筑、环境、国际关系等领域，斯凯里特对此感到十分欣慰。

斯凯里特对中国实行符合国情和实际的制度、推动中国式现代化发展的成功经验表示赞赏。“各国都有权决定自身政治制度，中国现有的政治制度为国家繁荣和民众生活改善作出了贡献。”

斯凯里特认为，多边主义是世界发展的必由之路，当今世界很多问题都是因为一些国家不愿奉行多边主义而引发的。“我认为（世界）实现和平与繁荣的途径是对话，是各国的充分参与。”他指出，中国提出的多项理念和倡议有助于践行多边主义、促进和平发展并打造重要合作议题的交流平台。

今年是中国－拉美和加勒比国家共同体论坛（简称“中拉论坛”）宣布成立十周年。斯凯里特表示，中拉论坛是推动各国参与国际事务和交流的绝佳机制，多米尼克期待与中方就气候变化、经济发展、促进和平等议题展开讨论。他说，多米尼克地理位置优越，与拉共体各国关系良好，愿继续在拉中关系中发挥桥梁作用，推动拉中合作。

“我们期待进一步强化多中关系，希望共同努力解决全球问题，促进世界其他地区和平繁荣。”斯凯里特说。

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