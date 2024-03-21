中国日报网3月20日电 多位英国专家近日表示，尽管逆全球化和保护主义思潮日盛，中国依然积极倡导经济全球化并在这方面发挥着重要作用，中国致力于推进高水平对外开放的举措也不容忽视。

3月19日，泰国主播在第四届中国跨境电商交易会现场直播带货。图片来源：新华社

英国48家集团俱乐部荣誉主席斯蒂芬·佩里在近期接受的一次采访中表示：“贸易是繁荣之源，也是消除贫困的途径。”

佩里说：“从长远来看，全球化和多边贸易形式是不可阻挡的，因为他们是让人们满足需求、获得更好更安全的环境的唯一途径。”

英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫认为：“中国在任何情况下都有理由推动建设开放型的世界经济。”

英中贸易协会主席古沛勤在“破冰者”2024新春庆祝活动上致辞称，中国推动全球化能带来双赢。他指出：“对于脱欧后的英国而言，中国的重要性超越了以往任何时候。”

古沛勤指出，中国倡导经济全球化“意义十分重大”。

他说：“英国需要中国，英国的商品和服务需要中国市场，英国需要中国的投资，也需要中国的学生。”

在评论中国推进高水平对外开放的最新举措时，古沛勤指出，“这对于想进入中国市场的西方企业是一个利好，中国消费者也能有更多选择。推进高水平对外开放在各方面都会产生十分积极的影响。”

英国皇家东西方战略研究所主席易思表示，中国做出的培育壮大民营经济等明智决策受到了国内外社会的欢迎。

但与此同时，易思也指出，中国企业对西方直接投资则要复杂得多，他对此表示担忧。

易思表示：“美国不会从自己的贸易保护主义行动中获益。”他指出，美国所谓的“去风险”和“脱钩”是“完全错误的”。

来自伦敦的国际关系顾问基思·班尼特表示，尽管关于保护主义和贸易限制的对话很多，也采取过一些相应措施，但是“全球化还是主要趋势”。

班尼特指出，“重要的是，中国推进的是包容、公平的全球化。”

班尼特说：“在推动全球化朝着对世界各国公平、公正的方向发展上，中国起到了建设性的带头作用。”他认为“世界绝大多数国家都支持中国对于全球化的提议”。

他表示：“中国倡导的全球化在一些国家也获得了越来越多的理解。即使这些国家的政府对此有一些抗拒或迟疑，当地的商界却十分支持，并且不希望有任何政治问题干扰贸易和生意。”

班尼特说：“中国是据我所知唯一一个在自己组织的展会和大会上鼓励人们向中国市场出口货物，将他们的优质、小众和特色产品带到中国的国家。”

（编译：陈丹妮 审核：齐磊、韩鹤）

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