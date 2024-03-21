国际在线专稿：近日，加纳新闻网刊发加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬的评论文章《中国式现代化：促进发展中国家可持续增长》。文章称赞中国式现代化成果丰硕，对当今世界产生了积极深远的影响，中国为广大渴望实现经济发展和技术进步的国家树立了典范。

加纳新闻网文章截图

弗林蓬在文章中指出，现代化是造福全人类的共同事业，没有唯一的模板或解决方案。基于各国不同的历史、文化和经济条件，适合本国国情且满足人民需求的现代化发展道路之间可能存在较大差异。“在人类历史上，拥有14亿人口的中国的现代化发展进程具有里程碑式的意义，给当今世界带来了积极深远的影响。”

文章接着写道，中国正在全面推进民族复兴伟业，以中国式现代化推动经济发展与技术进步，为实现社会繁荣稳定不懈努力。中国式现代化涵盖经济、技术、基础设施、教育培训、外交、全球治理等多方面举措，彰显中国的远见、决心与实力。文章回顾了中华民族曲折艰辛的奋斗史，并指出，这一历史背景凸显中国对实现现代化的不懈追求。

“中国通过全面的现代化建设取得了无与伦比的进步，”文章称，“中国式现代化为那些渴望在当下的全球格局中实现类似的经济增长与技术进步的国家树立了典范。”文章认为，中国式现代化根植于中国特色社会主义，坚持以人民为中心，强调人与自然和谐共处，开创了一条独特的发展道路。中国成功让几亿人摆脱了贫困，建成了小康社会，提出多项全球倡议和发展计划，这些中国方案已成为促进非洲和发展中国家经济增长的重要基石。

文章表示，非中关系持续释放积极信号。非中双边贸易额大幅增长，中国连续15年成为非洲第一大贸易伙伴。中国履行促进全球发展与创新的承诺，对非洲大陆的基础设施建设给予大量投资支持，在全球范围内创造发展机遇。文章提到，中国认可非洲农业发展潜力，在多个领域加强同非洲的农业合作，开展互访、交流，支持农业企业发展，致力于农作物产量提升与品种优化。

文章赞赏道，在共建“一带一路”倡议推动下，中国加大对非洲电信、能源、制造业等多个领域的投资，不仅提供了就业机会，同时也为非洲技术转让、产能提升和加速工业化进程作出贡献。“共建‘一带一路’旨在推动经济发展，符合非洲减贫和实现可持续发展的愿望。通过基础设施建设和产业投资，倡议将促进非洲经济增长，增强非洲地区国际竞争力；互联互通的加强与贸易便利化发展则有利于减少社区贫困，提高非洲人民生活水平。”

文章总结称，中国式现代化成功推动经济发展与基础设施建设，共建“一带一路”倡议则为包括非洲国家在内的广大发展中国家创造了从中国式现代化建设中受益的机遇。

(责编：艾雯、徐祥丽)