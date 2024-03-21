人民网堪培拉3月20日电 （记者陈效卫）当地时间3月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在堪培拉集体会见澳大利亚澳中议会小组成员。

王毅赞赏澳中议会小组成员长期以来关心支持中澳关系发展。王毅表示，中澳关系涉及两国人民福祉，只能搞好，不能搞坏。两国建交以来的历程表明，中澳是伙伴，不是对手。中国发展对澳是机遇，不是威胁。中方愿同澳方增进信任，减少误解，排除干扰，以习近平主席对澳进行成功国事访问和两国建立全面战略伙伴关系10周年为契机，加强各层级交往，推动各领域合作迈上新台阶，构建更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系。对于双方存在的分歧，应在相互尊重的基础上加强对话沟通，妥善加以处理。欢迎澳中议会小组成员多到中国走一走、看一看。

与会澳方议员表示，澳中关系十分重要。欢迎澳中关系近年来取得重大改善和进展。澳中拥有很多共同利益，不应让分歧来定义双边关系。澳议会支持增进澳中对话交流，期待恢复并加强两国经贸、教育等领域合作。欢迎中国留学生和中国游客回到澳大利亚。

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