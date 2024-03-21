围绕边境安全与移民潮，美国得克萨斯州与联邦政府缠斗不休。一项被美国联邦政府指责为“僭越、违宪”的得州法律19日先是在美国联邦最高法院获“放行”，随后又在联邦第五巡回上诉法院被暂时“叫停”。

舆论分析认为，随着总统选举临近，围绕移民问题的争斗恐愈发白热化。

得州：只能靠自己

得州地处南部边境，承受着移民潮带来的巨大压力。得州多次抨击联邦政府处理移民问题不力，令得州不得不依靠自身采取行动。

得州共和党籍州长格雷格·阿博特去年12月签署一项旨在打击非法移民的州法律，赋予得州执法人员逮捕涉嫌非法入境移民的权力。对被定罪人员，惩罚措施包括驱逐和监禁，最长刑期可达20年。

得州全部254个县执法人员均可依据该州法执法，包括那些距离美国与墨西哥边界数百公里的地区。这一法律原定3月5日生效。

得州政府认为，州政府有权在边境移民危机持续的情况下采取行动。得州刑事司法局发表声明称，已做好准备依法应对非法移民入境；得州治安官协会执行董事斯凯勒·赫恩同样说，得州的治安官办公室已就相关执法准备了一段时间。

多名共和党籍州长表态支持阿博特，指责联邦政府在相关执法上做得不够。

白宫：得州在违宪

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔说，得州这项法律“有害且违宪”，将在制造混乱的同时加重执法负担。

美国司法部今年1月发起诉讼，指控得州这项法律违反美国宪法和联邦法律，且与最高法院2012年判例相悖。该判例中，同为南部边境州的亚利桑那州一项打击非法移民的州法“折戟”联邦最高法院。

美国联邦地区法院法官戴维·埃兹拉2月29日以联邦最高法院2012年判例等为依据，支持司法部诉求，不同意该州法生效，称它威胁到一个基本理念，即美国在处理移民问题上只能有“一个声音”。

然而，官司打到联邦第五巡回上诉法院，法官在未就这项得州法律是否违宪作出裁决的情况下，同意先暂停执行埃兹拉裁决，这项法律可于3月10日生效。

第五巡回上诉法院的决定致使美国政府向联邦最高法院提起紧急申请，以期“摁住”得州法律。然而，联邦最高法院在19日裁决中，以6比3的结果同意得州法律生效。

联邦最高法院19日的裁决不涉及这项得州法律是否违宪。该州法是否违宪目前仍在第五巡回上诉法院审理，这一法院的一个合议庭19日晚些时候裁定得州法律暂不生效，法庭定于20日听取控辩双方口头申辩。

尚不清楚下次裁决将于何时宣布。

墨西哥：坚决反对

舆论分析认为，这项得州法律如果执行，将对美国和墨西哥边境形势产生重大影响。另外，得州做法恐引发其他一些州效仿。

墨西哥政府19日严正声明，拒绝接收任何因上述得州法律而被要求离开美国的人员，同时“坚决反对”在非法移民问题上依据美国州或地方法律执法。

另外，墨西哥政府重申，墨西哥有权保护美国境内墨西哥公民的权利，同样有权在人员入境问题上决定本国政策。

美国国土安全部表示，得州法律令本已繁重的移民应对“愈发复杂”，国土安全部不会协助这一州法律的执行。

上述法律分歧仅是得州与联邦政府诸多纠纷之一。美国民主党籍总统约瑟夫·拜登任内，共和党人主政的得州常以联邦政府在非法移民问题上不作为为由发难，并动用各种地方资源打击非法移民，包括续修边境墙、装设铁丝网和用大巴将大量越境移民运往纽约、芝加哥、首都华盛顿等民主党主政城市等。这些措施一再引发“州权”与“联邦权”之争。

来源：央视新闻客户端

(责编：艾雯、徐祥丽)