人民网曼谷3月20日电 （记者刘慧）为庆祝澜湄合作启动8周年暨2024年“澜湄周”，柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣宋金达在柬外交部网站及主流媒体发表署名文章，积极评价澜湄合作成果和意义。主要内容如下：

2016年，澜湄合作机制在海南三亚启动，体现了澜湄六国领导人促进地区和平、稳定与全面发展，建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体的共同愿景。8年来，澜湄合作机制不断迈上新台阶，成为合作共赢的典范，而且有效促进区域长期、可持续发展，尤其是《澜湄合作五年行动计划（2018-2022）》成功实施，切实造福各国民众。

在国际地缘政治不确定性、不稳定性和复杂性加剧的背景下，澜湄合作依旧稳步前行。2023年12月，澜湄合作第四次领导人会议通过《内比都宣言》，一致同意推进澜湄流域经济发展带建设，抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。各方同意在电动汽车、光伏等新能源领域加强合作，并探索建立澜湄农业农资经贸技术综合信息平台。会议通过新的《五年行动计划（2023-2027）》，其中包括探索旅游合作新模式。鉴此并针对年轻人容易适应技术和数字转型的特点，柬埔寨将推出澜湄青年旅游大使门户网站。会议还通过《澜沧江—湄公河地区创新走廊建设共同倡议》，涵盖科技减贫、产业创新、卫生健康、数字信息技术、绿色技术、创新创业等领域，以进一步加强科技和创新协作。柬埔寨工业和科技创新部将牵头推动澜湄地区创新走廊建设。

澜湄合作专项基金是推进农村发展、减贫、水资源、农业、航空、健康、教育、旅游、文化、妇女赋权等领域新项目的重要融资工具。他诚挚感谢中国政府和人民对推进澜湄合作的大力支持。澜湄合作也将继续与《区域全面经济伙伴关系协定》及中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球人工智能治理倡议等互促共进，进一步推动包容性增长和数字经济发展，进而推动次区域一体化和东盟共同体建设。

他相信，澜湄合作将继续推动本地区实现打造命运共同体的美好前景。

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