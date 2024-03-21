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以军空袭加沙地带北部和南部 至少29人死亡

2024年03月21日08:43 | 来源：新华网
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新华社加沙3月20日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦通讯社20日报道，以色列军队当天空袭加沙地带北部和南部多个地区，造成至少29人死亡。

报道说，以军20日凌晨对加沙地带北部加沙城一处住宅发动空袭，造成至少20人死亡，目前仍有大量人员被埋在废墟下。加沙地带北部杰巴利耶难民营当天遭以军无人机袭击，造成至少3人死亡、10人受伤。此外，以军20日还对加沙地带南部城市拉法一处住宅发动空袭，造成至少6人死亡。

另据巴勒斯坦卫生部20日发表的声明，以军无人机当天对约旦河西岸城市杰宁的一辆汽车发动空袭，造成3人死亡、1人重伤。以色列军方同日发表声明说，车上当时载有4名巴勒斯坦武装人员，其中两人是巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的高级别成员。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门20日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成104人死亡、162人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.19万人死亡、近7.4万人受伤。

(责编：于洋、徐祥丽)

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