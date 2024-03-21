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以总理：进攻拉法的准备工作“需要一些时间”

2024年03月21日08:38 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷3月20日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡20日表示，以方正在进行向加沙地带南部城市拉法发动地面行动的准备工作，这“需要一些时间”。

内塔尼亚胡当天发表视频声明说，进攻拉法的准备工作正在进行中，但这“需要一些时间”。在15日批准了以军进入拉法作战的计划后，他将“很快”批准从拉法撤离平民的计划。

内塔尼亚胡在声明中通报了他18日与美国总统拜登的通话内容。他说，以美在加沙冲突之初一致认为“需要消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）”，但在战争进行时“我们对实现这一目标的最佳方式存在分歧”。

据美国白宫发布的消息，内塔尼亚胡和拜登在通话中同意以美将很快在华盛顿举行会议，讨论以军在拉法发动地面行动的计划，届时美方将提出“替代方案”。

拉法位于加沙地带最南端、与埃及接壤，是国际人道援助物资进入加沙地带的门户。自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，战火已“烧”至拉法。目前有超过150万巴勒斯坦平民在拉法避难。国际社会担忧，一旦以军对拉法发动地面攻势，将造成更多平民伤亡。

(责编：于洋、徐祥丽)

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