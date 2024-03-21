新华社联合国3月20日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵20日呼吁苏丹冲突双方落实安理会第2724号决议要求，尽快实现斋月停火，最大限度避免平民伤亡，防止冲突进一步外溢至周边国家。

戴兵在安理会苏丹粮食问题公开会上说，苏丹冲突持续延宕，人道局势不断恶化，1800万人遭受饥饿，不少地区粮食安全问题突出。中方赞赏联合国人道机构所做工作，欢迎苏丹当局开放多个人道过境点、积极配合人道救援，呼吁苏丹各方继续保障快速、安全、无障碍的人道准入。值得注意的是，资金不足是人道救援面临的最大挑战。目前，苏丹人道应急资金到位率不足5%，不少人道机构面临“断供”的风险。国际社会特别是传统援助方要采取负责任的行动，加大资金、粮食援助力度，尽量缓解冲突对民众生活造成的影响，避免出现更大的人道灾难。

戴兵说，开展人道救援工作，应将挽救生命、救助有需要的民众作为首要目标，不应将人道问题政治化。过去一段时间，有些国家将人道援助作为施压、制裁的政治工具，甚至直接干涉苏丹内政、强推民主过渡。这也是导致苏丹局势一直动荡、最终深陷危机的重要原因之一。苏丹的悲剧值得安理会深入反思。

戴兵强调，苏丹实现停火、重回正常秩序，是缓解人道局势的根本途径。联合国要和非洲联盟、东非政府间发展组织（伊加特）等地区组织加强统筹协调、形成斡旋合力，推动尽快达成持久和平方案。苏丹冲突爆发以来，中方通过双边渠道向苏丹提供多批医疗物资和粮食援助，为缓解人道危机作出贡献。中方将继续同国际社会一道，为平息苏丹战火、实现苏丹持久和平作出不懈努力。

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