韩国零售连锁店大创推出低价化妆品。人民网 李帆摄

人民网首尔3月20日电（李帆）目前，韩国经济面临“粘性通胀”挑战，即物价持续上涨而下降速度缓慢。3月14日，韩国银行向国会递交《货币信用政策报告》，表示将维持长期的货币紧缩政策，直到确定物价上升率稳定在目标水平。3月19日，韩国总统尹锡悦召开内阁会议，要求各部门调动一切政策工具稳定物价。在韩国“菜篮子”成本长期居高不下、通货膨胀率走高的情况下，民众纷纷选择消费降级，物美价廉商品的销售纪录不断被刷新。

“粘性通胀”困扰韩国经济 稳定物价成难题

3月14日，韩国中央银行韩国银行向国会提交《货币信用政策报告》。报告指出，考虑到大宗商品价格的波动和地缘政治风险，现在判断消费者价格增长趋缓还为时尚早。同时，韩国银行表示，上半年降息实际上很难，而下半年降息取决于5月份的经济形势预测。其关键在于物价上升率是否能稳定在2%左右。报告还指出，预计到今年年底，物价上升率可稳定在2%的水平，但受国内外环境影响，仍存在很大的不确定性。

这意味着，韩国物价水平是否得以稳定，仍充满未知。另外，有担忧指出，韩国正面临“粘性通胀”现象，即物价上涨持续时间比预期长，难以下降。“粘性通胀”是一种经济现象。简单而言，一旦物价上涨，就不容易下降，即使经济环境发生了变化，物价仍倾向于保持在一个较高水平。这种现象通常是由多种因素驱动的，包括市场和消费者的预期不理想、成本上升、供需失衡等。即上涨的物价居高不下，价格“粘”在高水平线。

根据韩国银行数据，2月份韩国消费者物价指数显著上升，突破3%，水果等商品价格达到32年以来的峰值。19日，韩国总统尹锡悦召开内阁会议，要求各部门调动一切政策工具稳定物价，确保物价上涨稳定在2%左右。其政策内容包括对农畜产品提供打折促销补助、大幅放宽进口水果种类和数量、降低水果关税等。然而多方分析认为，即使政府采取一系列措施试图稳定物价，但面对广泛的物价上涨趋势，这些政策恐难获得预期效果。

通胀原因复杂多变 韩央行维持当前货币政策

受“粘性通胀”的影响，预计韩国高物价、高利率和高汇率的“三高”问题将持续更长时间。尽管韩国多方预测高物价现象将从今年开始缓解，但最新发布的物价指数和预测并不乐观。韩国银行预计今年消费者物价上涨率为2.6%，但上半年将在2.9%到3%之间浮动。

另外，1月份韩国生产者物价指数为121.8，较去年同期相比上涨1.3%。自2023年8月以来，连续6个月呈上升趋势。与此相关，多方关注韩国银行将在本月22日公布的2月份生产者物价指数（暂定值）。生产者物价指数反映特定时期内生产领域的价格变动情况，而消费者物价指数则反映特定时期内的消费品和服务价格变化情况。生产者物价指数通常会在一个多月的时间差之后，影响消费者物价指数。因此，根据生产者物价指数，可以预判消费者物价指数是否将进入稳定期，即可预判物价上升趋势是否趋稳。

据分析，服务业价格上涨、国际油价上升和农畜产品涨价是韩国物价上涨的三大原因。具体来看，国际油价持续攀升，达到今年以来的最高点。今年年初至今，原油价格已经从68美元/桶上涨至82美元/桶左右。然而，包括俄罗斯和沙特在内的一些产油国日前宣布，将延续石油减产措施。这成为韩国稳定物价的一大不利因素。

受天气因素等影响，韩国自去年以来，农畜产品产量下降，农副产品物价指数创下近30年来最大涨幅。与民众生活息息相关的新鲜蔬菜、鸡蛋牛奶及面包等加工食品价格高涨。此外，韩国接连上调最低时薪，也使得劳动力成本上升，最终影响到了韩国物价水平。

与此同时，全球政治经济的不稳定性，如俄乌冲突长期化、巴以冲突难消解、全球产业链供应链重构等，也成为韩国物价上涨的外部推力。今年全球共有70多个国家和地区举行选举，政治因素对经济的影响也将尤为明显。

在多重复杂因素共存的情况下，韩国银行14日表示，将维持目前的货币政策，维持基准利率3.5%不变。并称，任何仓促的利率政策调整都可能削弱市场信心，并进一步推高物价水平和本就很高的家庭债务。

韩国民众在认真挑选低价化妆品。人民网 李帆摄

民众选择“收紧钱包” 消费降级成新趋势

2月29日，韩国统计厅发布最新家庭动向调查结果。根据其结果，2023年第四季度韩国家庭的平均收入为502.4万韩元（约合人民币2.7万元），同比增长1.6%。家庭平均消费支出为283.3万韩元（约合人民币1.5万元），同比上涨5.1%。但考虑到物价上涨率，韩国家庭实际收入增长率仅为0.5%。物价上涨、收入踏步导致民众生活成本增加。在韩国民众收入水平无明显变化的情况下，民众纷纷选择消费降级，物美价廉商品在韩国畅销。

在高物价、高家庭负债率等因素影响下，韩国民众“钱包”情况不容乐观。主打“低价均价销售”的韩国零售连锁店大创瞄准这一背景，与26家化妆品品牌联手，截至2023年底共推出260余种化妆品。其中，多款产品售罄，出现“一货难求”的现象。得益于此，韩国大创表示，基础护肤品和彩妆类产品销售额较2022年激增85%。2023年销售额突破3万亿韩元（约合人民币161.5亿元），实现了10%左右的增长。

以“高性价比”为主要优势的中国跨境电商企业在2023年也异军突起，取得了飞快发展。阿里全球速卖通、拼多多旗下跨境电商平台Temu等占据了韩国海外直购市场的“半壁江山”。追求物美价廉和高性价比成为韩国民众消费趋势，消费降级也自然成为必然结果。

一位40多岁的韩国上班族告诉记者，目前物价上涨体感程度远高于政府发布的数值，在收入无明显变化的情况下，不得不考虑慎重消费。“现在就日常支出而言，首先减少的是外出就餐的次数，再次就是生活必需品。很多不着急使用的生活必需品，就算配送时间延长，也更倾向于在阿里全球速卖通等平台上购买。”

一位30多岁的女性自由职业者也向记者表示，自己之前喜欢买名牌包，喜欢打扮。经历疫情之后，更关注如何让自己更舒适，开始重塑消费习惯。“现在觉得帆布包更实用，舒适的衣服更轻松。我意识到之前的消费都是作秀给别人看，改变消费习惯后，自己也更踏实了。”

(责编：王禹蘅、常红)