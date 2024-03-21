人民网北京3月20日电 （记者徐祥丽）日前，国家统计局发布了今年1-2月经济运行的主要指标数据，经济运行延续回升向好态势。多家外媒关注并报道表示，中国2024年前两个月的经济数据超过预期。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）指出，中国前两个月社会消费品零售总额同比增长5.5%，超过路透社调查得出的5.2%；规模以上工业增加值同比增长7%，超过路透社5%的预测。该媒体还关注到，1至2月份，中国实物商品网上零售额同比增长14.4%。新加坡《联合早报》报道，中国1-2月份全国固定资产投资同比增长4.2%，比上年全年加快1.2个百分点，优于3.2%的预测。

数据公布之后，高盛集团分析人士在报告中指出：“尽管不同的行业表现有所差异，我们认为中国第一季度的经济环比增长势头十分强劲。”英国经济研究机构凯投宏观经济学家黄子春（音）认为，搭乘政策顺风车，中国的经济增长势头将在近期持续。

3月13日，汇丰银行首席财务官乔治·埃尔赫德里对美国消费者新闻与商业频道表示，他对于中国这一世界第二大经济体十分有信心。“我们观察正在发生的主要经济转型，这给了我们看好中国中长期经济前景坚实有力的基础。”他认为，中国已经来到了转向更为成熟的经济体的良好时机。这种成熟度更为依赖消费者、服务行业以及电动车和电池等高附加值、可持续性驱动的产品。

埃尔赫德里说，中国政府最近对于上述行业的大力支持增强了他看好中国经济转型的信心，这种转型意味着中国将避免掉入中等收入陷阱，并且能够继续同样的增长模式。

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