新华社罗索3月20日电 高端访谈｜“中国是多米尼克的全天候朋友”——访多米尼克总理斯凯里特

新华社记者赵凯 吴昊 王朝

“中国不仅是多米尼克真正的朋友，而且是全天候朋友。”多米尼克总理斯凯里特日前在首都罗索接受新华社记者专访时说。

多米尼克地处东加勒比海向风群岛东北部，是人口不足10万的岛国。斯凯里特说，在多米尼克遇到困难时，“中国总是最先伸出援手的国家之一，对此我们将永远铭记于心”。

今年中国和多米尼克迎来建交20周年。20年来，两国关系发展迅速，在双多边层面全面展开合作。作为多中建交的推动者，斯凯里特仍清晰记得20年前那个正确的历史性决定。自那时起，多米尼克始终坚定不移坚持一个中国原则。

2018年，中多两国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。斯凯里特说：“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议影响深远、意义重大，为包括多米尼克在内的许多国家带来难得发展机遇，助力我们走向经济独立、推动社会发展。”

农业是多米尼克的支柱产业，多政府正积极探索农业现代化道路。斯凯里特表示，在共建“一带一路”倡议下，多米尼克积极推动多中两国农业技术合作项目，以促进农业发展、技术转移并保障本国粮食安全。今年初他还到“中多现代农业中心”看望中国援多农业技术专家组，参与农业物资交接。

多米尼克医疗条件和资源有限，民众长期面临看病难问题。斯凯里特说，在中国帮助下，多米尼克建成“中多友谊医院”并引进中国先进医疗设备和技术；中国医疗队还帮助多米尼克建立了该国首个心血管内科。“正是在共建‘一带一路’倡议推动下，我们才看到多米尼克的医疗服务得到显著改善。”

近年来，多米尼克国立大学孔子课堂、多中友好协会等机构陆续成立。一批批多米尼克留学生赴华深造后学成归国，投身当地医学、农业、建筑、环境、国际关系等领域，斯凯里特对此感到十分欣慰。

斯凯里特对中国实行符合国情和实际的制度、推动中国式现代化发展的成功经验表示赞赏。“各国都有权决定自身政治制度，中国现有的政治制度为国家繁荣和民众生活改善作出了贡献。”

斯凯里特认为，多边主义是世界发展的必由之路，当今世界很多问题都是因为一些国家不愿奉行多边主义而引发的。“我认为（世界）实现和平与繁荣的途径是对话，是各国的充分参与。”他指出，中国提出的多项理念和倡议有助于践行多边主义、促进和平发展并打造重要合作议题的交流平台。

今年是中国－拉美和加勒比国家共同体论坛（简称“中拉论坛”）宣布成立十周年。斯凯里特表示，中拉论坛是推动各国参与国际事务和交流的绝佳机制，多米尼克期待与中方就气候变化、经济发展、促进和平等议题展开讨论。他说，多米尼克地理位置优越，与拉共体各国关系良好，愿继续在拉中关系中发挥桥梁作用，推动拉中合作。

“我们期待进一步强化多中关系，希望共同努力解决全球问题，促进世界其他地区和平繁荣。”斯凯里特说。

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