新华社巴格达3月20日电 题：美式“民主输出”的中东之殇

新华社记者李军

美国张罗的所谓第三届“民主峰会”3月18日至20日在韩国举行，而21年前的3月20日，正是美军入侵伊拉克的日子，伊拉克人民至今还在承受着美式“民主输出”的恶果……美国嘴上挂着“自由民主”“基于规则的国际秩序”等亮眼口号，实际却以民主之名行分裂国际社会和维护霸权之实。

“在中东的心脏建立一个自由的伊拉克，将成为全球民主革命的分水岭。”21年前的今天，美国小布什政府以所谓“伊拉克拥有大规模杀伤性武器”为由，打着“民主和自由”的旗号，悍然入侵伊拉克。随后，无休止的动荡与不安笼罩在伊拉克人民头上，让这个文明古国满目疮痍，深陷战乱泥淖。伊拉克人民所遭遇的痛苦，只是美式“民主输出”恶劣后果的缩影。

长期以来，美国将自己的政治制度和价值理念强加于人，以“民主”之名不断输出战争。“民主”早已成为美国干涉别国内政、制造动荡分裂的“大规模杀伤性武器”。推翻萨达姆政权后，美国以西方制度为模板，试图将伊拉克打造成所谓“中东民主样本”，但事实却是，伊拉克因此陷入教派冲突、族群对立、派系矛盾难以调和的政治乱局。根据全球统计数据库的资料，2003年至2021年，约有20.9万伊拉克平民死于战争和暴力冲突，约有920万伊拉克民众沦为难民或被迫离开故土。伊拉克政治分析人士纳杜姆·朱布里控诉，美国是一个战争帝国，惯于以民主自由等借口发动战争，将他国变成暴力和冲突之地。美国用“民主”“自由”“人权”等口号欺骗伊拉克人，“在美军占领的第一个月，我们就发现这是个天大的谎言”。

美式民主背负累累罪债，中东地区是美式民主荼毒最深的地区之一。美国强行抛出所谓“民主改造中东”计划，声称要将“茉莉花革命”的种子播撒到中东的每一片土地，然而这场中东版“颜色革命”给各国带来的只有无尽的动乱。以突尼斯的动荡为起点，埃及、也门、叙利亚……一个接一个西亚北非国家陷入内乱，而在幕后煽动这波“颜色革命”的美国等西方国家却美其名曰“阿拉伯之春”。埃及政治学者穆罕默德·阿提夫·马哈利夫指出，美国常以所谓“民主”为由干涉他国内政，引发地区局势动荡、恐怖主义滋生和生灵涂炭。

一直以来，美国自我标榜为“人权灯塔”，而这座“灯塔”却制造种种非人道恶行。美军在入侵伊拉克和阿富汗期间肆意屠杀平民，在伊拉克阿布格里卜监狱和阿富汗巴格拉姆监狱的虐囚丑闻举世哗然，制造叙利亚危机并长期偷盗叙利亚石油和小麦，发动“奥德赛黎明”行动让利比亚民众深陷无尽的黑暗……自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的无差别军事行动已造成超过3万人死亡，加沙平民正遭受前所未有的人道灾难。美国却漠视上百万加沙民众的生命，一味地偏袒以色列，不仅多次阻挠安理会通过要求停火的决议草案，还不断向以色列提供军火援助。

美国到处叫卖“民主”，并非真的关心民主，真实用意是假民主之名分裂世界、挑动对立、维护霸权。“华盛顿统治世界的野心，其驱动力不是来自更深层次的民主或自由、更加公正的世界、结束贫穷或暴力，或者更适宜居住的星球，而是来自经济和意识形态。”美国外交学者威廉·布鲁姆在《民主：美国最致命的输出》一书中一语道破。为追求霸权利益，美国给中东国家和人民造成了无法抚平的伤害，也给世界的和平稳定带来沉重打击。事实一再证明，美国导演的所谓“民主大片”从来不是世界的福音，而是动荡的祸根。

民主是全人类的共同价值。各国将根据本国国情走自己的民主发展道路。美式民主弊病缠身，美国却依然好为人师，打着民主幌子损人利己，必遭全世界唾弃。

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