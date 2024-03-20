我们向吉姆·罗杰斯的电子邮箱发送采访邀请后，没想到，不到10分钟就收到了他痛快的答复：“当然可以。我是中国迷！采访随时都可以进行，我也有微信、软视（Zoom）等其他通信软件，你只要告诉我时间和方式就好。”

于是，几天后，有着银白头发、穿着粉色衬衫搭配黑色西装的罗杰斯准时出现在屏幕另一端。“你们好呀，我是吉姆，咱们开始吧！”这位全球知名投资人微笑着打招呼。

开放，是他谈话的关键词。正如他对媒体的态度，在经济、贸易、市场等问题上，罗杰斯一直是开放政策的铁杆支持者。几年前美国强行挑起对华贸易战，罗杰斯在接受媒体采访时就说：“没有人想要贸易战，贸易战从来就不是一件好事情。”

接受我们的采访时，罗杰斯正密切关注着中国全国两会动态。“扩大高水平对外开放，促进互利共赢。主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，巩固外贸外资基本盘，培育国际经济合作和竞争新优势。”这是2024年《政府工作报告》中的表述，是2024年中国政府的工作任务之一。对此，罗杰斯连说了好几个“极其”（extremely）——他“极其高兴”“极其兴奋”地看到中国开放的决心。

罗杰斯在1984年首次来到中国，正值中国实行改革开放后不久。从那时起，他就坚定认为中国充满了强烈的律动，“那是一股美国不复有的活力”，至今他仍然坚持这一观点：“让你的孩子学习中文，搬到亚洲去，投资中国。”

在另一名美国投资家沃伦·巴菲特的眼中，罗杰斯“把握大势无人能敌”。读历史学和哲学专业出身的罗杰斯，对世界运行逻辑的好奇，正如他对投资的热情一样，永不熄灭。

40年后，在中国面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务的当下，我们对话罗杰斯，了解他如何看待今天的中国，以及中国所处的世界；了解他如何在半个多世纪里，始终能在“不确定”的风浪中找到那缕名为“确定性”的曙光。

“21世纪是中国的世纪”

环球人物：3月4日，中国全国两会在北京召开。多年来，两会一直是世界了解中国经济发展和政策走向的窗口。作为一位国际投资家，您最关注的两会议题是什么？

罗杰斯：我一直在密切关注两会。我汉语普通话不熟练，对两会的了解不如中国年轻人（笑）。不过，我从两会中得到一条非常重要的信息：中国承诺将继续保持对外开放。

纵观历史，有许多国家实施开放政策后，又重新闭关锁国。对于投资者来讲，这是一个难以排除的风险。在两会上，中国领导人多次强调，中国的社会与经济都将继续向全世界开放，中国愿意与全世界接触和互动。这对中国和世界来讲，都是一个非常令人振奋的消息。

环球人物：当下，中国的经济也面临一些挑战。国际上甚至有种论调，说中国可能会像上世纪90年代的日本一样，失去经济发展的动力。您如何看待这种说法？

罗杰斯：我是一名投资者，我当然要考虑到各种各样的可能性，但我认为中国不可能出现当年日本那样的情况。

首先，日本虽然与外国人做生意，但是他们不欢迎外国人进入日本市场。与日本相比，中国是一个更加庞大的经济体，有着更多的人口，也有着悠久的经济开放史。中国前领导人邓小平说过：“黄猫、黑猫，只要捉住老鼠就是好猫。”中国在许多国际场合和国内重要会议上持续释放继续保持开放的信息，我相信中国开放的承诺。

在过去几年里，由于种种原因，中国经济受到了一些影响。尽管如此，中国依然是我还在继续寻找新的投资机会的少数国家之一。

举个例子，多年前我在中国旅行时，参加过哈尔滨的冰雪节，那真是一场艺术的盛宴。今年哈尔滨重启冰雪节，几乎立刻就取得了巨大的商业成功。

这说明一件事：尽管疫情期间，中国的旅游业遭受打击，但是，中国在几千年的历史中，积攒了丰富的旅游资源，这是不会凭空消失的。中国14亿多人口的庞大市场也不会凭空消失。这就是机遇。

环球人物：您刚才谈到在中国的旅行经历。自上世纪80年代以来，您曾多次来中国“自驾游”，也就此成为最早看到中国投资潜力的国际投资家。现在距您第一次来中国已经过去了40年。您眼中中国最大的改变是什么？

罗杰斯：上世纪80年代初来中国时，我最早学会的中文词语之一是“没有”。因为大家跟我说这个词的次数太多了，那时的中国很多地方没有高速公路，没有像样的酒店和加油站。

骑行到新疆哈密时，我住的酒店里连电话都没有几部。但那里有着非常好吃的哈密瓜，我永远忘不了那种甘甜！如今，那里的哈密瓜在全中国都能买到。

今天的中国，有了世界一流的高速公路、酒店和其他基础设施。中国人的变化也非常大。我刚来中国时，许多人没见过外国人。每次我们停车，都会有人好奇地围着我们看。

今天，你们这代年轻的中国人对外国人已经不陌生了。许多中国人懂外语，能够自信地与外国人交流。但我认为没有变的，是中国人依然遵循着一个基本的生活理念：如果你努力工作、积极储蓄、谨慎投资，你就能有一个更加美好的人生。这是过去40年里，很多中国人学到的重要一课。

环球人物：您多年来一直坚定反对“中国崩溃论”，现实也证明了您的正确性。在您看来，“中国崩溃论”的最大漏洞是什么？

罗杰斯：我说过，19世纪是英国的世纪，20世纪是美国的世纪，21世纪是中国的世纪。我今天依然坚信这一点。每当中国经济出现变化的时候，都会有人重提“中国崩溃论”。但他们不了解的一点是：中国是世界上唯一一个曾经三四次居于世界顶峰的国家，没有其他国家做到过这一点。

中国历史上经历过低潮，但过一段时间后，中国都能复兴。如果你能真正理解这一现象背后的原因，那么你一定会变得非常、非常富有。我还不清楚为什么中国总能复兴，但我知道中国正在复兴的过程之中。我们现在应该关注的是未来，并寻找中国经济中新的“潜力股”。

“中国依然保持优势”

环球人物：近年来，美国部分政客越发视中国的发展为一种威胁，并在科技领域对中国设立了许多贸易壁垒。您怎么看这一现象？

罗杰斯：如果去阅读历史，你就会发现：政客喜欢把问题怪在外国人身上。政客永远不会承认自己犯了错误，他们会把责任推卸给外国人。而在世界各国中，中国更容易被美国政客怪罪，因为中国人在语言、文化上都与美国迥然不同，但这显然不是一条进步之路，也解决不了美国自身的问题。

对外国人的恐惧，在历史上一直是个重要的投资风险。我曾在世界各地旅行，从来没有对外国人有过恐惧。我知道世界上的大多数人只希望有一个富足而快乐的人生。就我在中国的切身体验而言，我认为大多数中国人对美国人很友善。作为一名投资者，我希望中美两国不会卷入冲突，并都继续保持向世界开放的姿态。

在我看来，中美两国依然有恢复密切交流的机会。中国目前正在扩大开放，并为许多国家提供免签政策。越来越多的外国人会来到中国旅行，并与中国人把酒言欢。我相信如果不同国家的人们有机会在一起对饮共舞，他们就不会拔枪相向。

环球人物：您曾多次表达对“一带一路”的支持，您认为“一带一路”能为全球经济带来哪些新的机遇？

罗杰斯：500年前，西班牙人和葡萄牙人开启了“大航海时代”。200年前，铁路将世界连接在一起。而今天，“一带一路”将会改变世界，创造许多新的产业与投资领域。

我们可以拿出世界地图找一找那些被“一带一路”改变的地方。如果“一带一路”的项目抵达一个沙漠中的村庄，那里就会很快成为一个繁荣的贸易中心。沿着“一带一路”，新的铁路和航线将会把世界各国连接起来，从而促进世界经济的进一步开放互通。

环球人物：有部分人士提出全球制造业中心将从中国转移至其他国家的观点，您对此如何看待？

罗杰斯：目前世界上的确有很多颇具制造业潜力的国家，例如印度在全世界也有许多成功的企业家，我也在印度有过很美好的旅行经历。但我认为印度和中国差别很大。

印度曾比中国经济形势更好，但现在情况反过来了，这是因为中国做到了一些印度没有做到的事情，例如印度政府在效率上一直不是很有竞争力。我希望印度在未来能有更好的发展。但目前来看，中国依然保持优势。

“中国一定会再次复兴”

环球人物：您最得意的投资是哪一笔？

罗杰斯：我一生中最成功的投资是我的两个女儿。曾经我一度非常反对生育，觉得那是在浪费时间和金钱，甚至为那些有孩子的人感到难过。现在我知道我错了，我的两个孩子是我最好的投资。

我把家从纽约搬到新加坡，让她们了解中国、了解普通话，对她们来说，普通话是世界上最重要的语言。她们当然要懂得算术，但她们也必须知道李白是谁。

我希望能教会她们更好地认识这个世界。如果我什么物质财富也没给她们留下，那我希望能让她们拥有追寻梦想的勇气和激情，敢于尝试，失败了也不足惜。我想让她们明白，唯一真正的失败是没有尝试，唯一不合适的问题是不去提问。

如果我是个成功的父亲，等她们到我这个年纪时，会觉得自己一生了无遗憾，她的故事读起来就像亚瑟王的浪漫传说——她们每越过一座新的山头都会惊吓出巨龙，但始终被坚定的信念驱动着一路向前。若真能如此，我这些钱就不再是冒险家找寻的圣杯，而是勇士们手中紧握的长矛！

现在，她们说一口流利的中文，她们聪明、勤奋、雄心勃勃。希望有一天当我回首往事时，我会说：看看这两个女孩，她们是多么成功！当然，我也希望她们会非常富有，这样就可以更好地照顾我（笑）。

环球人物：今年年初，中国股市出现了波动，您如何看待这种波动？这会影响您对投资中国的信心吗？

罗杰斯：纵观全球历史，每个国家的经济都会有波动，没有一个国家的股市每天、每年都是直线上升的。当美国成为20世纪成功的国家之一时，我们也遇到了很棘手的问题。世界就是这样运转的。一个国家有问题很正常，复苏也很正常。

中国已经有几千年的历史了，别担心，中国一定会再次复兴。请记住，危机（罗杰斯用中文说出了这个词），问题之中通常孕育着机会，比如有些东西可能会很便宜。

重申：目前中国依然是世界上少数几个我正在寻找新投资机会的国家之一。我认为中国股票市场正处于低迷期，在低迷的市场投资比在高涨的市场投资更明智。每个人都有自己的投资理念，但就我个人而言，我十分愿意在2024年投资中国。

环球人物：请您给当代中国的年轻人一些建议。

罗杰斯：我游历了大半个中国，看到了很多美丽的景色，但现在很多年轻人不爱走出自己的舒适区，所以我恳求你们：走出家门，去家乡邻近的城市、省份看一看。当你在外旅行时，你会了解不同的人、不同的地方，更重要的是：你会更了解你自己。

另外，现在生活在中国的外国人越来越多，我希望中国的年轻人不要害怕和外国人交流，遇到外国人时，努力做点什么，即便你不会说他们的语言，也可以试着请他们喝杯茶。每个人对世界了解得越多，世界就会越好。所以，请行动起来吧！

（本文刊载于2024年第6期《环球人物》杂志，总第513期，作者：郑敖天、刘舒扬）

(责编：岳弘彬、牛镛)