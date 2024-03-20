国际问题观察员 章思远

近期，美国政客发表了很多“大实话”。国务卿布林肯在慕尼黑安全会议上抛出“餐桌菜单论”。商务部部长雷蒙多称，美国将“不惜一切代价”防止中国获得更尖端技术，进一步扩大对华芯片出口管制。驻华大使伯恩斯称，美国人“不想生活在中国人主导的世界中”。这些傲慢言论充分暴露了在二十一世纪的今天，美国骨子里信奉的仍然是弱肉强食的丛林法则，追逐的仍然是毫无正义的单极世界，其目的无非是维护以美国为核心的霸权体系，维护美西方主导下的不合理不公正的国际秩序。我们不禁要问世界是否想生活在美国单极霸权的世界中呢？

美国建国两百多年来，以盎撒式掠夺取得了现在的霸主地位，持续领先世界近百年，享受了无尽的霸权红利。如今“东方巨龙”逐渐“苏醒”，美国忽然发现过去的好日子可能一去不返，恼羞成怒说出这种话自然不令人意外。那么自诩为“世界警察”的美国主导下的世界是什么样子的呢？恐怕少不了战争、混乱和倒退。

美国在政治上肆意妄为，长期打着“民主”“人权”旗号，试图按照美国的价值观和政治制度塑造其他国家和世界秩序，假民主之名挑动意识形态对立，胁迫其他国家选边站队，是如今世界割裂对立的始作俑者！

美国对外滥用武力，仅两百余年的历史中只有16年没有打过仗。1789年至今，美国在海外发动了近500次军事干预行动，造成无数国家战火连天，无数人民流离失所。尤其是二战后，美国四处出击，接连挑起或发动朝鲜战争、海湾战争、阿富汗战争、叙利亚战争等，是如今世界混乱的始作俑者！

美国在经济上巧取豪夺，借助美元的主要国际储备货币地位和对全球金融体系的控制，向全世界收取“保护费”，收割全球财富，“吸血国家”名副其实，是世界金融动荡的始作俑者！

美国推卸国际责任，蔑视国际规则，将国际组织和条约视为“后院”，想来就来想走就走，肆意毁约退群，是如今全球治理失序的始作俑者！

中美作为世界上重要的大国，制度道路、历史文化不同，但都承担着举足轻重的国际义务，理应相互借鉴、取长补短，共同为世界贡献积极力量。中华文明绵延五千年，即便在最强盛的时期也从未有过“霸权之心”。如今，中国更不想主导这个世界，无意取代美国当所谓的头。世界的未来需要大家共同创造。构建人类命运共同体是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。中国是这么说的，也是这么做的。

百年变局的历史关头，发展还是倒退，中美必须本着对历史、对世界、对人民负责任的态度作出抉择。中国早已作出正确抉择，美国是否会与中国相向而行，我们拭目以待。

(责编：于洋、徐祥丽)