新华社华盛顿3月19日电（记者熊茂伶 胡友松）美国佛罗里达、俄亥俄、伊利诺伊等州19日举行2024年总统选举初选，现任总统、民主党人拜登和前总统、共和党人特朗普继续保持各自党内初选胜势，并持续相互攻击。

拜登和特朗普上周分别锁定民主党总统候选人提名和共和党总统候选人提名，今年美国总统初选已进入“走过场”阶段。

拜登19日先后在“摇摆州”内华达和亚利桑那举行竞选活动，重点抨击特朗普移民政策及相关表态。作为佛罗里达州注册选民，特朗普当天在该州一处投票站为自己投票。在社交媒体上，特朗普转发了一段讽刺拜登的视频。过去一段时间里，二人相互指责对方是“美国民主的威胁”。

据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至19日，特朗普在全国性民调中平均领先拜登1.7个百分点。同时，超过64％的受访者认为，“美国正走在错误方向上”。

俄亥俄州19日还举行了该州联邦参议员初选，特朗普支持的共和党人伯尼·莫雷诺在党内初选中胜出，莫雷诺之后将挑战俄亥俄州现任联邦参议员、民主党人谢罗德·布朗。美国媒体认为，莫雷诺同布朗的对决或将决定共和党和民主党谁能在今年大选后控制参议院。

初选是美国总统选举的第一阶段，今年的初选将持续至6月。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

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