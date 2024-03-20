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专访｜持续与中国合作是世界气象组织支持的关键一环——访世界气象组织秘书长绍洛

2024年03月20日15:28 | 来源：新华网
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新华社日内瓦3月19日电 专访｜持续与中国合作是世界气象组织支持的关键一环——访世界气象组织秘书长绍洛

新华社记者曾焱

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛19日在日内瓦接受新华社记者专访时说，中国不仅是“全球南方”，更是全球气候行动的典范。在气候行动上“持续与中国合作将是世界气象组织一直支持的关键一环”。

世界气象组织当日发布的《2023年全球气候状况报告》显示，2023年，全球温室气体浓度、地表温度、海洋热量和酸化、海平面上升、南极海冰面积和冰川消融等多项气候变化指标创下新纪录。

谈及应对气候变化，绍洛警告说，气候行动的成本似乎很高，但不作为的成本只会更高。各国在应对气候变化做出的努力都独具特色，而中国不仅致力于在国家层面加强气候行动，还支持各地区更好地适应气候变化，这对世界来说意义重大。

绍洛说，联合国全民早期预警倡议等全球倡议需要各地区行动，这需要世界气象组织与各国开展深入合作。联合国全民早期预警倡议由联合国秘书长古特雷斯于2022年发起，旨在确保到2027年底全世界人人享有气象预警服务。

2023年，世界气象组织与中方相关部门签署了支持联合国全民早期预警倡议的三方合作协议。这份协议旨在通过开展早期预警能力建设、物资援助、联合举办活动等，帮助包括最不发达国家、非洲发展中国家和小岛屿发展中国家在内的相关国家提升全民早期预警和适应气候变化能力。

绍洛说，“当谈论可持续发展目标时，我们必须意识到，这种可持续性就是保护地球。因此，我们必须以中国等致力于保护地球的国家为榜样，让所有国家都能实现可持续发展，让人们过上高质量生活”。

绍洛表示，希望世界气象组织与中国在气候行动上加强合作，并期待同中国在推动科学发展、探索更好的实践方面继续合作，努力与世界分享这些良好实践和科学成果。“持续与中国合作将是世界气象组织一直支持的关键一环。”

(责编：于洋、徐祥丽)

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