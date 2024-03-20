新华社布宜诺斯艾利斯3月19日电 题：阿根廷总统米莱执政百日来改革效果几何

新华社记者席玥 王钟毅

阿根廷总统米莱去年12月就职以来，推出了一系列旨在挽救经济的“休克疗法”改革措施，以期减少财政赤字和控制通胀。其中，米莱政府提出的两大主要改革举措目前由于国会程序仍悬而未决。

当前，阿根廷实现连续两个月财政盈余，通货膨胀压力有所缓解，但失业人数增多、工业生产下降、物价上涨等困境依然存在。分析人士认为，改革能否获得国会支持、通胀能否得到控制、民众焦虑能否平复，仍是米莱政府面临的挑战。

改革前景不确定

米莱在执政首月推出两项主要改革举措，即名为“阿根廷经济重建的基础”的必要紧急政令和名为“阿根廷人自由基础和起点”的综合法案，分别涵盖对数百条法律和规定的修改或废除，旨在放松政府和法律对经济领域的管制，减少财政赤字，便利进出口贸易。此外，米莱还让阿根廷货币比索大幅贬值。

3月14日，阿根廷参议院投票否决了米莱签署的必要紧急政令，这项政令随后将交由阿根廷众议院审议投票。根据阿根廷法律，即使该政令被参议院否决，只要众议院投票通过，这项政令也可生效；如众议院投票否决，这项政令将彻底无效。米莱推出的综合法案先前也未获国会通过，目前正计划修改法案条款，以再次提交国会审议。

分析人士认为，米莱改革的阻力主要来自左翼和工会，目前由于执政党和左翼反对党在两院都不占多数，米莱仍需争取中间党派支持以推动改革落实。

中国社会科学院拉丁美洲研究所副研究员孙洪波认为，米莱政府有意进行一场系统性、激进式改革，但目前相关改革举措面临各种政治制衡。总体看，米莱政府正面临执政联盟内部、左翼政党、地方、工会等多种力量的掣肘，其激进改革前景存在较多不确定性。

民生困境待缓解

近日，诸多消息被阿根廷政府视为利好：阿根廷中央银行下调基准利率至80%、连续两个月财政盈余、通胀压力有所缓解、国际货币基金组织批准再向阿根廷提供47亿美元贷款、阿根廷完成超500亿美元债务置换等。尽管如此，阿根廷民众仍然受到失业增加、物价上涨等问题困扰。

3月，阿根廷人迎来复工开学的日子，不少人却接到被辞退的电话。阿根廷媒体报道说，企业表示销售额大幅下降，无力雇用这么多员工。失业、贫困、物价攀升的阴云笼罩在阿根廷民众心头。

阿根廷社会学家马塞洛·罗德里格斯说，由于政府部门削减、裁员以及不再向公共项目注入资金，目前社会上已有超5万个工作岗位流失，预计阿根廷失业率未来会上升。

据阿根廷《金融界报》日前报道，阿根廷工业联盟最新报告显示，今年1月阿根廷工业生产指数降至29.9%，为有记录以来历史最低水平，并连续第七个月处于低于50%的收缩区间。报道说，超过一半的受访中小企业产量下滑，多组数据表明阿工业生产困境加剧，中小企业首当其冲。

联合国儿童基金会驻阿根廷办事处工作人员日前表示，2024年第一季度，阿根廷儿童和青少年的贫困率将达到70%左右，赤贫率将达到34%。

今年以来，阿根廷多次爆发大规模罢工和游行，反对米莱政府改革措施。3月18日，阿根廷多个工会组织在首都布宜诺斯艾利斯等全国多个城市发起游行。1月，阿根廷多个全国性工会和左翼组织也曾举行全国罢工，抗议米莱政府的改革措施漠视劳工和社会弱势群体权益，导致阿根廷多个地区的银行、加油站、机场和航空公司、环卫清洁等行业暂停服务。

经济面临滞胀挑战

阿根廷经济学家古斯塔沃·内法认为，米莱政府执政百天来扭转了阿根廷美元储备下降的趋势，但该国经济仍面临滞胀挑战。

阿根廷国家统计与人口普查研究所数据显示，阿根廷今年2月通胀率为13.2%，低于1月的20.6%和去年12月的25.5%；近12个月累计通胀率达276.2%。阿根廷国家道德与政治科学研究院研究员罗森多·弗拉加认为，虽然单月通胀率有所降低，但通胀仍在较高水平。

国际货币基金组织1月30日发布报告预测，在经济政策大幅调整背景下，阿根廷将面临经济衰退和通胀加剧。报告预计，2024年阿根廷经济将萎缩2.8%。

阿根廷TN新闻电视台日前援引国际评级机构穆迪投资者服务公司的报告说，预计2024年阿根廷经济将萎缩5%，降幅远超2023年11月预测的2.5%。通胀方面，预计2024年阿根廷通胀率将超过280%，2025年仍将超过220%。

(责编：于洋、徐祥丽)