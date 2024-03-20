人民网东京3月20日电 （许可）3月19日，中国银行在日本东京举办“服务高水平对外开放——驻日中资企业座谈会”。中国银行董事长葛海蛟强调，境外机构要积极担当服务双循环新发展格局的“排头兵”, 以持续提升市场竞争力为导向，发挥特色、抢抓机遇，在服务国家高水平对外开放大局中实现高质量发展。

中国银行董事长葛海蛟致辞。人民网 许可摄

葛海蛟感谢参会机构长期以来对中国银行的信任和支持。他表示，中国银行深耕细作日本市场40余年，积极发挥金融桥梁作用，与当地中资企业同向发力，在助力双边经贸合作向纵深推进的同时，发展成为本地客户群体最大、覆盖范围最广、业务种类最全的中资银行。中国银行将坚决贯彻落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，聚焦推进人民币国际化、促进跨境投融资便利化、助力金融市场互联互通、提升风险管理水平等重点工作，因时而动、久久为功，持续调整和升级金融服务内容和服务品质，在推动自身做优做强中进一步促进双边经贸合作走深走实，为推进高水平对外开放、建设金融强国贡献更大力量。

中国驻日本大使馆经济商务处公使宋耀明致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使馆经济商务处公使宋耀明、在日中国企业协会会长王家驯、贸促会驻日本代表处首代史铭，以及来自中国国际航空、中远海运、宝和通商、五金矿产、中国石油、中和物产、银联国际、华为、比亚迪等在日中资企业的代表出席座谈会。与会代表感谢中国银行长期以来对中资企业“走出去”提供的金融支持，希望与中国银行一道，不断拓展合作广度与深度，为促进两国经贸交流、深化中日双边关系携手作出更大贡献。

3月19日，中国银行在日本东京举办“服务高水平对外开放——驻日中资企业座谈会”。人民网 许可摄

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