人民网堪培拉3月20日电 （记者陈效卫）当地时间3月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在堪培拉同澳大利亚工商、战略等各界人士座谈。

王毅对澳各界人士长期秉持对华友好理念、积极促进中澳互利合作表示赞赏。

王毅表示，中国的发展是世界和平力量的增长。作为联合国安理会常任理事国、第二大联合国会费国，中国始终为和平奔走，大力劝和促谈，为维护国际和地区和平稳定作出积极贡献。中国的发展是世界稳定因素的增强。中国始终倡导并践行多边主义，主张国际关系民主化，反对单边主义和霸凌行径,积极推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。中国的发展是发展机遇的扩大。中国奉行互利共赢的开放战略，对外开放的大门越开越大，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，积极参加应对气变国际合作，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

王毅说，中澳关系是全方位、多领域的，双方共同利益远远大于分歧，两国应当做伙伴而不是对手。中澳关系既然已走上改善的轨道，就应该大踏步向前迈进，建设更加稳定成熟、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系，更好造福两国人民和地区国家。欢迎大家多到中国走一走、看一看，多介绍中澳交往的真实见闻，促进两国民众友好交流，扩大双方互利合作，为中澳关系发展贡献力量。

澳方与会人员表示，澳中是重要合作伙伴，两国共同利益远大于分歧。澳工商、战略等各界欢迎澳中关系改善，支持澳中深化经贸、金融、教育、卫生、科研、法律等领域对话合作，妥善处理分歧，积极探索绿色发展、科技创新等合作新机遇，共同应对气候变化等全球性挑战，推动澳中关系不断发展，以澳中关系的稳定性增加世界的确定性。

座谈会由澳中工商业委员会主办。

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