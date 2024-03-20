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日本首次确认出现“蜱虫病”人际间传播

2024年03月20日13:44 | 来源：新华网
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新华社东京3月20日电（记者钱铮）日本国立感染症研究所19日发布公报说，日本国内首次确认出现“蜱虫病”人际间传播。

发热伴血小板减少综合征俗称“蜱虫病”，是一种由新型布尼亚病毒引起的急性传染病，患者临床表现包括发热、消化道症状、血小板减少、白细胞减少、多脏器功能损伤等。该疾病主要通过蜱虫叮咬传播，直接接触患者血液或体液也可能被感染。

公报介绍，一名20多岁的男性医生去年4月曾接诊一名90多岁的发热伴血小板减少综合征男性患者。患者死亡9天后，这名医生出现发热、头痛、关节痛、腹泻、干咳等症状，后被确诊患该疾病。

公报说，医生发病前未到野外活动，也未饲养过宠物。从死亡患者和医生体内提取的病毒基因检测结果表明，病毒出现了从患者到医生的人际间传播。医生确诊感染后，在未经治疗的情况下症状逐渐减轻。

公报指出，日本2013年报告国内首例发热伴血小板减少综合征病例，但人际间传播还是首次出现。该疾病病死率较高，且无特效疗法，接触该疾病患者要注意做好防护，包括使用口罩、手套、护目镜、防护服等。

(责编：于洋、徐祥丽)

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