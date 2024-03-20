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经济热点问答｜日本结束负利率政策对经济有何影响

2024年03月20日13:41 | 来源：新华网
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新华社东京3月20日电 题：日本结束负利率政策对经济有何影响

新华社记者刘春燕 钟雅

日本央行19日决定结束负利率政策，将政策利率从负0.1%提高到0至0.1%范围内，同时决定结束收益率曲线控制政策，并停止购买交易型开放式指数基金和房地产投资信托基金。

分析人士指出，日本央行17年来首次加息，标志着日本维持了约11年的超宽松货币政策开始走向正常化。日本央行为何选择此时结束负利率政策？日本距离稳定实现2%的通胀目标还有多远？政策调整可能对日本经济产生什么影响？

日本央行为何调整政策

为实现通胀目标，日本央行于2013年推出超宽松货币政策。2016年2月，日本央行开始实行负利率政策，并于同年9月开始实行收益率曲线控制政策，即日本央行通过大量购买债券，将10年期国债收益率控制在目标范围。

由于长期执行超宽松货币政策弊端凸显，日本央行行长植田和男去年4月就任以来，一直寻求推动货币政策正常化。由于美联储今年内存在降息可能，“一升一降”叠加将对日本经济产生较大冲击，因此日本央行急需调整政策。

此前，日本央行一直将稳定、可持续地达成2%的通胀率作为政策目标，此次决定结束负利率政策，也是基于通胀目标“有望达成”这一判断。目前日本物价持续上涨，1月核心消费价格指数（CPI）连续29个月同比上升，连续22个月达到或超过2%。

不过，植田和男坦言，目前距离实现央行设定的通胀目标仍有距离，结束负利率政策后，日本不会马上进入持续加息阶段。

走出通缩还有多远

《东京新闻》报道指出，摆脱通缩应意味着物价持续上涨，企业从中受益，工资持续增加，消费明显回暖，物价不再下跌。日本媒体和专家普遍认为，虽然去年以来日本出现了物价持续上涨、名义工资持续增加等情形，但离达成良性循环尚有距离。

厚生劳动省公布的数据显示，2023年，日本劳动者实际工资收入比上年下降2.5%，连续两年下降；截至今年1月，日本实际工资连续22个月同比减少。这表明，工资涨幅追不上物价涨幅的局面仍在持续，个人消费会受到明显抑制。

内阁府近日公布的最新数据显示，占日本经济比重二分之一以上的个人消费去年第四季度环比下降0.3%，连续3个季度呈现负增长。数据同时显示，去年以来由于人们倾向于购买更廉价的消费品，日本鸡肉销量大增，牛肉销量大降。

经济评论家门仓贵史表示，现阶段谈论摆脱通缩为时尚早。日本国内并没有出现实际工资上涨、消费增加、需求旺盛带动物价上涨的良性循环。如果通胀不是由国内需求旺盛及工资成本增加等因素驱动，日本经济重陷通缩的风险就依然存在。

政策调整有何影响

由于日本央行承诺将继续通过购买国债等手段保持宽松货币环境，金融市场当天对央行政策调整反应冷淡。19日，东京外汇市场日元汇率显著走软，再度降至约150日元兑换1美元水平；东京股市则继续上涨，日经股指重回40000点上方。

分析人士指出，短期来看，日本央行加息或会令政府、企业及个人债务负担加重，企业破产数量增加。但长期来看，加息有利于增加国民储蓄收益、抑制日元过度贬值造成的财富外流，同时还有利于提升企业效率意识、竞争意识和创新意识，让人力资源更加集中到有竞争力的产业和企业中。

植田和男19日表示，在可预见的未来，日本宽松的金融环境将持续存在，央行结束负利率政策不会导致存款或贷款利率大幅上升。

野村综合研究所经济学家木内登英表示，即使日本央行推进货币政策正常化，利率涨幅也有限，加上日本经济对利率的敏感度已大幅降低，央行此次政策调整不太可能显著改变日本经济目前的状态。

(责编：于洋、徐祥丽)

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