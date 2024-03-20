人民网迪拜3月20日电 （记者管克江、任皓宇）在距离沙特西南部城市吉达南80公里的荒漠里，阿尔舒巴赫光伏电站正在紧张建设中。在中国能建国际工程公司副总经理兼阿尔舒巴赫项目经理熊高峡带领下，我们驱车沿着“北京路”驶上“利雅得路”，登上一处高坡“愿景台”。沙丘连绵起伏，一望无际的光伏面板汇成了蓝色海洋。他手指远方：“在‘2030愿景’下，沙特正全力发展经济多元化，推动能源转型。共建‘一带一路’倡议与沙特发展战略的对接，让共同发展的愿景不断成为现实。”

电站一景。中国能建供图

阿尔舒巴赫光伏电站由中国能建旗下的国际集团、广东火电和西北院共同承建。项目采用全球当前最先进的N型双面光伏组件和平单轴自动跟踪式支架，装机容量2.6GW，是全球在建的单体最大装机容量的光伏电站项目，占地面积52.54平方公里。电站包含光伏发电设施、升压站、集控中心、架空线路以及配套附属工程。建成后，预计35年总发电量约2822亿千瓦时，折算二氧化碳减排量近2.45亿吨。

项目团队在交流工作。中国能建供图

日前，项目13座110千伏升压站土建工作已基本完成。3月31日，电站将迎来第一个重要里程碑节点——倒送电。

所谓倒送电，即逆向过程送电。电站送电是将电站发出的电向电网系统送电，倒送电就是从电网系统向电站送电。熊高峡介绍，电站接受系统来电有多重需求，其中最关键的是在光伏电站发电之前，需要检验全厂设备运行的可靠性，而实施倒送电，也意味着着光伏电站的建设取得实质性进展。“按照计划，今年7月31日电站首期600MW容量将试运行并网发电，接下来，我们还有多个关键节点要完成。2025年11月30日，项目将全部完工。我们将全力以赴把阿尔舒巴赫光伏电站项目打造成中国能建海外光伏项目标志性工程。”

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